Коронавирус в Липецке, последние новости на 7 мая 2020: волонтеры навестят ветеранов на самоизоляции

Последние новости о короновирусе в Липецке на 7 мая 2020 года - волонтеры приготовили подарки для ветеранов. Их вручат накануне Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, 450 участников Великой Отечественной войны получат продуктовые наборы из 16 наименований. Это овощи и фрукты, колбасные и кондитерские изделия, красная икра, рыба, макароны, чай, сок, хлеб. Волонтеры придут к ветеранам с подарками, цветами и георгиевскими лентами 7 и 8 мая.

Напомним, что праздничные мероприятия в честь 9 Мая в этом году переносятся. Всему виной коронавирус. При этом акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн формате. Также в разных районах города будут транслировать "Песни Победы". Родственникам ветеранов вручат Знамена Победы. Их они смогут повесть на окнах, чтобы липчане знали, где живут ветераны и смогли поздравить их песнями и апплодисментами. В 19.00 пройдет минута молчания. А в 22.00 по городу запустят 75 небольших салютов.