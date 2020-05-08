НЛМК окажет дополнительную социальную поддержку ветеранам предприятия

В Липецке социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» в рамках акции «Мы рядом» обеспечит продуктами и предметами первой необходимости всех ветеранов Новолипецкого комбината.

Проживающие в Липецкой области и состоящие на учете в Совете ветеранов бывшие работники предприятия для получения набора могут подать заявку по телефонам +79005980508 и +79005980608. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9-00 до 15-00.

Оператору необходимо будет сообщить свои фамилию, имя, адрес и удобный интервал времени доставки. Наборы ветеранам доставят волонтеры НЛМК с соблюдением мер безопасности.

Акция пройдет до конца мая и при необходимости будет продлена. В течение апреля аналогичную помощь уже получили одинокие пенсионеры НЛМК, сейчас на нее могут рассчитывать все ветераны комбината.

«Мы хотим помочь каждому ветерану НЛМК, кто обратится к нам за помощью. Нашу благотворительную акцию мы проводим в период сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Старшее поколение наиболее восприимчиво к инфекциям и каждый выход из дома в магазин для них — это повышенный риск. Помощь от фонда поможет таким людям справиться с трудностями периода самоизоляции», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината ветераны предприятия регулярно получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку бывших работников направляется около 40 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.