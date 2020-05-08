2020-05-08T00:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 8 мая 2020 года: в больницы поступают тяжелые пациенты с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 8 мая 2020 года [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Врачи инфекционки рассказали о работе и состоянии больных с COVID-19Врачи инфекционки рассказали о работе и состоянии больных с COVID-19Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По последним данным о коронавирусе в Липецке на 8 мая 2020 года, число людей с COVID-19 не уменьшается. Более того некоторые пациенты поступают в больницы уже в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, из-за чего их сразу переводят на аппараты ИВЛ.

В Липецке впервые показали изнутри работу областной клинической инфекционной больницы, которая полностью переоборудована под госпиталь для больных коронавирусом. Врачи работают на пределе возможного. Медики рассказывают, что сейчас многих пациентов с коронавирусом привозят уже в тяжелом состоянии и сразу кладут в реанимацию.

Врачи липецкой инфекционки рассказали о работе и состоянии пациентов.Видео пресс-службы администрации Липецкой области

– Все поступившие сегодня пациенты с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью, – поясняют врачи больницы. – Есть пациенты, которые вообще не могут разговаривать. Больные поступают со всей области, большинство даже не знают, где заразились. Это происходит в местах скопления людей. Все думают, что их это не коснется, а когда приходит беда бывает уже поздно.

Врачи работают по 24 часа, в запотевших масках, в респираторах, через которые тяжело дышать, в защитных костюмах, которые не пропускают воздух. Все для того, чтобы помочь больным. Медики очень просят людей соблюдать режим самоизоляции, не кучковаться, соблюдать дистанцию, чтобы не было еще большего всплеска больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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