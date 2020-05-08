Коронавирус в Липецке, новости на 8 мая 2020 года: в больницы поступают тяжелые пациенты с COVID-19

По последним данным о коронавирусе в Липецке на 8 мая 2020 года, число людей с COVID-19 не уменьшается. Более того некоторые пациенты поступают в больницы уже в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, из-за чего их сразу переводят на аппараты ИВЛ.

В Липецке впервые показали изнутри работу областной клинической инфекционной больницы, которая полностью переоборудована под госпиталь для больных коронавирусом. Врачи работают на пределе возможного. Медики рассказывают, что сейчас многих пациентов с коронавирусом привозят уже в тяжелом состоянии и сразу кладут в реанимацию.

Врачи липецкой инфекционки рассказали о работе и состоянии пациентов.Видео пресс-службы администрации Липецкой области

– Все поступившие сегодня пациенты с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью, – поясняют врачи больницы. – Есть пациенты, которые вообще не могут разговаривать. Больные поступают со всей области, большинство даже не знают, где заразились. Это происходит в местах скопления людей. Все думают, что их это не коснется, а когда приходит беда бывает уже поздно.

Врачи работают по 24 часа, в запотевших масках, в респираторах, через которые тяжело дышать, в защитных костюмах, которые не пропускают воздух. Все для того, чтобы помочь больным. Медики очень просят людей соблюдать режим самоизоляции, не кучковаться, соблюдать дистанцию, чтобы не было еще большего всплеска больных.