2020-05-08T17:03:29+03:00
Общество

"Когда речь идет о спасении людей, я готов терпеть унижения": липецкий губернатор прокомментировал скандальную аудиозапись

Липчан возмутили высказывания про "публику со слабым умом"
Юлия КЛЮЕВА
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Игорь Артамонов прокомментировал скандальную запись про "публику со слабым умом"Игорь Артамонов прокомментировал скандальную запись про "публику со слабым умом"Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Скандальная аудиозапись, на которой руководители Липецка и области планировали разогнать "публику со слабым умом" с помощью спецмашин для дезинфекции, продолжает распространяться в соцсетях. Напомним, голосовое сообщение появилось несколько дней назад. На нем хорошо слышны голоса губернатора области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной. Как они обсуждают новые меры борьбы с коронавирусом. А именно, дезинфекцию улиц. В какой-то момент в разговоре посыпались странные фразы "Эта страшная штука должна способствовать разгону людей", "Ай-ай-ай, сейчас нас, как клещей потравят", "Выберите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать, со слабым умом".

В пресс-службах администраций города и области подтвердили подлинность записи - часть совещания по борьбе с COVID-19, которое состоялось еще в начале апреля. В пресс-службах добавили, что данная аудиозапись - фрагмент совещания, вырванный из контекста. И никто из властей не собирался причинять липчанам вред.

В эту пятницу, 8 мая, ситуацию прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он напомнил, в каком страхе перед будущим находились люди еще месяц назад. Чтобы не допустить самого пессимистичного сценария, власти рассматривали все возможные варианты. В том числе, аналог дезинфекционных мероприятий в Китае. К счастью, региону это не потребовалось. Точечно обрабатывали подъезды, остановки, а также усиливался санитарный режим. По словам Артамонова, с главной задачей - не допустить и остановить взрывной рост больных, в регионе справились.

- Сделал все, что в моих силах, чтобы сберечь регион, а не собственный имидж, - сообщил губернатор. - Когда речь идет о спасении жизни людей, я готов терпеть унижения, критику в свой адрес. Почему запись появилась сейчас? Вы знаете, что мы входим в число лучших регионов по развертыванию коек, обеспечению кислородом, аппаратов ИВЛ. У нас открыта экономика, закрыто только 12%. А по стране 24%. Мы входим в число регионов, которые первые будут выходить на нормальный режим работы. Видимо, кто-то решил, что сейчас самое время опорочить власть, действия и меня лично. Но ничего! Я переживу. Не в моих правилах распевать соловьем, ничего не делая при этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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