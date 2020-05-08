2020-05-08T16:36:12+03:00
Общество

«Ростелеком» приглашает пройти онлайн-квест ко Дню Победы «Дороги памяти»

День Победы – один из самых важных праздников для всех россиян, поэтому даже самоизоляция –не повод его забывать. «Ростелеком» приглашает принять участие в масштабном онлайн-квесте «Дороги памяти», посвященном истории Великой Отечественной войны
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У всех участников интерактивной игры появится возможность поездить по России, не выходя из дома, и узнать немного больше о событиях 75-летней давности. Для этого понадобится только интернет и Яндекс.Карты.

Звание Героя Советского Союза получили в годы войны 303 военных связиста, 133 воина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи военных связистов и 645 частей войск связи были награждены орденами. Некоторые герои-связисты прошли через страшные испытания в застенках гестапо и предпочли умереть, но не изменить Родине, не нарушить клятвы. Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной и женщины-связистки, 14 из них удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 12 — посмертно.

Военные связисты не только обеспечивали армию связью, соединяли между собой тыл и фронт, устраняли повреждения в пылу сражений, передавали указания командования к месту боя. Они телеграфировали и шифровали поручения, разгадывали фашистские шифры, чтобы поразить врага в самое сердце и как можно быстрее победить.

Владимир Скриплев, автор онлайн-квеста:

«Мы давно хотели сделать не просто интересный, но и полезный проект. Надеюсь, эти задачи удалось воплотить в онлайн-квесте вместе с "Ростелекомом". Пока писали игру и сами для себя открыли много нового. Так что хочется, чтобы и другие с пользой и удовольствием провели время на "Дорогах памяти"».

Участникам игры «Ростелеком» на несколько часов предлагает стать связистами и столкнуться с непростыми задачами конспирации, шифрования и дешифровки, выполнения поручений командования. Игрокам предстоит узнать о событиях 40-х годов, разгадать загадки и ребусы, побывать в разных городах и точках нашей планеты и посетить множество достопримечательностей. Кстати, играть можно как в одиночку, так и большой компанией-командой.

Победителями станут те, кто быстрее всех справится со всеми заданиями. Они получат ценные призы от «Ростелекома».

Для того, чтобы стать участниками онлайн-квеста, необходимо зарегистрироваться на платформе http://kursk.en.cx/. Принять участие в интерактивной игре могут жители любой точки нашей страны. Квест можно пройти в любое время и в любой день до 31 мая 2020 года. Доступ откроется 9 мая в 18:00.

По всем вопросам обращайтесь Alyona_Gridina@center.rt.ru.

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Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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