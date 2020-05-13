Шагать с песней по жизни – девиз студентов Липецкого кампуса РАНХиГС

Музыка в жизни современной молодёжи – неотъемлемая часть их жизни, чему свидетельствуют полученные результаты, опроса. Учитывая нынешнюю ситуацию, в анкету вошли вопросы, связанные с влиянием самоизоляции на состояние опрашиваемых Большинство опрошенных (30 человек из 40) на время изоляции предпочтут отказаться от компьютерных игр, от общения в соцсетях (10 человек из 40), многие готовы отказаться от аудиокниг (20 человек из 40), но музыку оставят. Только 5 опрошенных из 40 готовы были бы на время изоляции не слушать музыку. Это коррелируется с результатом другого вопроса анкеты. Респонденты, отвечающие на вопрос: зачем они слушают музыку, указали: для удовольствия (38 опрошенных); для снятия стресса (28 респондентов); как фон при выполнении другой деятельности (22 человека из 40). То есть прослушивание музыки у большинства ассоциируется с удовольствием и расслаблением. Это также подтверждается ответами на ещё один вопрос, где 87,5% опрошенных считают, что музыка оказывает на них положительное влияние; 12,5% считают, что музыка на них никак не влияет. Никто из респондентов не указал на негативный характер влияния музыки. Интересно, что характер влияния музыки на человека не зависит от музыкального жанра. Более половины опрошенных признались, что предпочитают популярную музыку. Примерно такое же количество утверждают, что слушают всё понемногу. Многие также указали классическую музыку среди своих предпочтений. На вопрос: поменялось ли отношение к музыке на время самоизоляции, 60% ответили отрицательно. При этом 28 % сказали, что стали слушать музыку чаще, а 8% заметили, что стали слушать более разнообразную музыку. 46% указали, что во время карантина их больше тянет на быструю и жизнерадостную музыку. Музыку молодёжь слушает везде, где только можно - 55%, в основном дома – примерно 42,5%. Из негативных моментов стоит указать, что подавляющее большинство слушает музыку в наушниках – 42,5%, не в наушниках, но громко 32,5% и только 20% слушают музыку без наушников и негромко. Эти результаты настораживают. Ведь известно, что частое прослушивание музыки в наушниках или на большой громкости может привести к ранним проблемам со слухом. Так же мы выяснили, что 42,5%опрошенных считают свои знания о музыке достаточными, 37,5% знают совсем чуть – чуть и 7,5% не знают ничего, но хотят узнать о ее направлениях и т.д. больше. Смысловой нагрузке текста уделяют внимание 67,5% человек и только 12 % указали на то, что слова и смысл песен им не важен. При этом 22% признались, что даже если им не нравятся слова, но «цепляет» музыка, они всё равно будут ее слушать. Это лишний раз доказывает, что современная молодёжь больше ориентирована именно на музыку, а не её текстовое сопровождение. Возможно, это объясняется общим средним и низким качеством смысловой стороны песен, поэтому музыка «главенствует» в песнях. Несмотря на расхожее мнение о том , что молодёжь предпочитает иностранную музыку, результаты опроса показали обратное - 60% отдают предпочтение отечественной музыке. «Конечно, 40 человек – статистически не очень большая выборка, чтобы говорить о глобальных выводах. С другой стороны, 40 человек – это целая студенческая группа, а значит можно говорить о тенденциях. Для меня не было открытием, что музыка так важна для молодёжи. Я это вижу и на примере своего сына, готового не снимать наушники целый день. Однако, некоторые моменты в результатах меня всё же удивили. Например, что в условиях самоизоляции ребята готовы скорее отказаться от компьютерных игр и даже общения в соцсетях, но не от музыки. Возможно, это свидетельствует, что к 18-19 годам молодые люди пресыщаются компьютерными играми, и они перестают быть значимой частью их досуга, что не может не радовать. Также порадовало, что большинство вдумывается в текст песен. Однако этот результат далёк от 100%, что говорит о терпимом отношении молодёжи к текстам разного свойства. С другой стороны, ребята написали, что достаточно знают о современных музыкальных направлениях, их отличиях и истории. Я такими знаниями похвастаться не могу. Нет у меня и привычки слушать музыку, когда занимаюсь другими видами деятельности. В целом, мне нравится, что музыка играет такую значимую роль в жизни молодых людей. Видимо можно следовать слегка переделанной мудрости: скажи мне, какую музыку ты слушаешь, и я скажу, кто ты», - прокомментировала полученные результаты кандидат педагогических наук, доцент кафедры ГиЕД Липецкого филиала РАНХиГС, Наталья Киреева.