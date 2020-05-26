НЛМК увеличил объемы рециклинга отходов

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, в первом квартале 2020 года направил на переработку более 40 тысяч тонн вторичного сырья и отходов, в том числе более 30 тысяч тонн строительных отходов, которые повторно использованы в ремонтных работах. Также для рециклинга за этот период отгружены

1 тыс. тонн древесных отходов, 70 тонн резины, 40 тонн бумаги, 20 тонн пластика, 16 тонн автомобильных покрышек и 1 тонна отработанной оргтехники.

Увеличение доли утилизируемых отходов позволило комбинату снизить объемы размещения отходов на специальных полигонах в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Ежегодно на предприятии образуется около 2 млн тонн побочных материалов. 80% (шламы, пыль, лом металлов, отработанные масла и эмульсии) перерабатываются и используются в качестве сырья в производственном процессе. 15% отходов передается специализированным организациям для обезвреживания или утилизации, 5% - размещается на полигонах. На комбинате организован раздельный сбор бумаги, картона, стекла, пластиковой и древесной тары, офисной техники, картриджей для принтеров, ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек.

«НЛМК стремится минимизировать образование отходов и увеличивать долю их переработки и повторного использования. К раздельному накоплению отходов мы активно привлекаем работников компании. На предприятии внедрены принципы «Зеленого офиса» и бережного обращения с энергоресурсами», - отметил начальник управления промышленной безопасности НЛМК Сергей Евсеев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.