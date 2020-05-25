НЛМК улучшил экологические показатели доменного и сталеплавильного производства

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, завершил гарантийные испытания новых систем очистки воздуха на оборудовании, которое прошло капитальный ремонт в конце 2019 года, – конвертере №2 мощностью более 3 млн тонн стали в год и доменной печи №6 мощностью 3,4 млн тонн чугуна в год.

В конвертерном цехе были реконструированы газоотводящие тракты конвертера №2, смонтирована эффективная система улавливания и очистки неорганизованных выбросов. На обновленном комплексе доменной печи №6 реализованы новые системы очистки воздуха на участках подачи сырья и переработки шлака, а также на литейном дворе. Установленные системы очистки воздуха соответствуют наилучшим доступным технологиям и улавливают до 99,9% пыли.

Замеры эффективности работы газоочистки подтвердили соответствие проектных показателей фактическим. Общий объем снижения эмиссии контролируемых веществ по итогам реализации двух проектов составил 6,7 тыс. т, в т.ч. по оксиду углерода - 5,4 тыс. т (снижение на 43% на соответствующих участках), по пыли - 1,2 тыс. т (-55%), по сероводороду – 4,1 т (-51%), по диоксиду серы – 2 т (-10%).

Соответствующие целевые эффекты по снижению эмиссии контролируемых веществ были включены в четырехстороннее соглашение Министерства природы РФ, Росприроднадзора РФ, Администрации Липецкой области и НЛМК, подписанное летом 2019 года. Соглашение предусматривает выполнение комплекса проектов модернизации и нового строительства в период 2019-2023 гг. НЛМК уже завершил четыре из девяти проектов соглашения с достижением установленных экологических показателей.

«Лидерство в области устойчивого развития – одна из ключевых стратегических целей компании. Инвестиции Группы НЛМК в природоохранную сферу за период 2019-2023 гг. составят более 20 млрд рублей. Внедрение в конвертерном и доменном цехах НЛМК оборудования очистки газов, соответствующего наилучшим доступным технологиям, позволит практически полностью исключить выбросы пыли на данных участках. В 2020 году будут реализованы еще два крупных проекта с существенным экологическим эффектом – реконструкция доменной печи №4 и конвертера №3 НЛМК», – прокомментировал директор по экологии Группы НЛМК Никита Воробьев.

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Сравнить работу оборудования до реконструкции и после можно по ссылке

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.