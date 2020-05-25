2020-05-25T11:23:34+03:00
Общество

Группа НЛМК вошла в топ-10 металлургических компаний мира по показателю совокупного акционерного дохода

Для расчета рейтинга проанализированы показатели более двух тысяч компаний
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Группа НЛМК заняла 6-е место по показателю совокупного акционерного дохода (TSR), рассчитанному за период 2015-2019 гг., среди международных металлургических компаний в рейтинге Value Creators 2020, подготовленном консалтинговой компанией BCG.

Для расчета рейтинга BCG проанализировал показатели более двух тысяч компаний по всему миру. TSR оценивается на основе динамики цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за соответствующий период.

«Высокая позиция в рейтинге отражает эффективность бизнес-модели НЛМК в различных макроэкономических условиях, а также сбалансированный подход к распределению капитала компании», – прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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