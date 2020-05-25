Слух о закрытии отдела полиции под Липецком из-за вспышки коронавируса не подтверждается

Ситуация с коронавирусом в Липецкой области продолжает порождать разного рода слухи. Под удар авторов дезинформации попадают медики, чиновники и сотрудники полиции. Последним, кстати, достается больше других. Еще на первых этапах эпидемии в регионе появился слух, что сотрудница медсанчасти полиции грубо нарушила санитарные нормы, заразилась COVID-19 сама и заразила других. Как позже выяснилось, у человека даже не подтвердилось ОРВИ.

Последняя шумиха в месенджерах и соцсетях снова связанна с полицией. На этот раз попал Добринский отдел. Там, по слухам, обнаружили крупный очаг коронавируса среди полицейских, которых опять же обвиняют в нарушении требований по COVID-19. Это якобы парализовало работу правоохранительных органов в районе до той степени, что отдел полностью закрыли.

Информация, что народ остается без полиции, серьезно обеспокоила жителей района. И мы решили разобраться, действительно ли настолько все плохо.

Официально в пресс-службе УМВД по Липецкой области прокомментировали, что ОМВД России по Добринскому району, как и все остальные, работает. С гражданами работают в установленном режиме, все услуги предоставляются в полном объеме

Сотрудники на местах работают в прежнем режимеФото: Лия МУРАДЬЯН

Как сообщил «КП-Липецк» источник в правоохранительных органах, по сути слух начал распространяться снова из-за ОРВИ. Как уже сообщалось, 12 мая в Добринском районе пропала 16-летняя девушка. Вечером на поиски подростка вышли стражи порядка, волонтеры и другие службы.

– Было холодно, лес прочесывали до 3 утра, по колено в грязи, – рассказали сотрудники полиции. – После этой ночи у многих появились кашель, насморк, у кого – температура. А у нас с этим строго, при малейших признаках ОРВИ сразу отправляют на двухнедельную изоляцию и неважно, насколько все серьезно.

Так на изоляции оказались 6 человек личного состава – подтвердился ли у них COVID официально неизвестно, но все под наблюдением. Такие строгие меры принимают потому что именно полиция, наряду с медиками, наиболее плотно работает с населением.

Контингент попадается разный, кто-то из задержанных игнорирует элементарные правила гигиены, не говоря уже о санитарных нормах по коронавирусу. Риск заражения у сотрудников большой, но больше всего в управлении боятся заразить гражданских. Например полицейским, кто следит за обсерватором в Данкове, даже выдают противочумные костюмы – экипировка, как в больнице. И среди них случаев заражения не было, несмотря на тесный контакт с людьми из группы риска.

Во всех отделах строгий контроль за состоянием здоровья полицейскихФото: Лия МУРАДЬЯН

К слову, зараженные коронавирусом среди полицейских в Липецкой области тоже есть – это даже подтверждают официально. «КП-Липецк» ранее уже комментировали информацию по сотрудникам с подозрением на вирус.

Но даже с учетом такого вынужденного «сокращения» штата сейчас в Добринский отдел полиции работает без изменений, сотрудники на своих местах. Этот отдел, как и все остальные, регулярно дезинфицируют, людям замеряют температуру, выдают средства дезинфекции и защиты. Обращаться в полицию можно, как и раньше, в любое время.

Помимо основной работы, стражи порядка следят за изолированными по предписанию Роспотребнадзора. Причем сначала контролировали тех, кто приехал из-за границы, патрулировали улицы во время самоизоляции и пропусков, при этом ни на минуту не оставляли основную деятельность.