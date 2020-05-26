2020-05-26T10:24:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санитарный врач прокомментировал скандальную запись с заменой данных на совещании по коронавирусу в Липецке

В данные для ИЦК включили показатели не всех лабораторий [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Речь шла о данных по тестам,а не по больнымРечь шла о данных по тестам,а не по больнымФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

Нашумевшую запись с совещания по коронавирусу с участием губернатора Липецкой области прокомментировал главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Напомним, запись начала гулять по соцсетям 25 мая. На ней Игорь Артамонов с замами обсуждали данные по COVID-19. Звучали фразы, что нужно убедить Москву в других цифрах, менять данные, которые соответствуют факту, а то «ситуация накаляется» и «кому-то надо оторвать голову».

В тот же день в администрации подтвердили, что запись подлинная. И пояснили, что речь шла о данных по количеству тестов, а не заболевших коронавирусом. Поскольку в регионе делается больше тестов, чем показано в цифрах ИЦК.

Главный санитарный врач прокомментировал запись с совещания по коронавирусу в Липецке .

Теперь ясность внес Владимир Бондарев, он уточнил, что речь шла не об искажении цифр, а о количестве тестов на сто тысяч населения. Поскольку этот показатель определен Роспотребнадзором, как влияющий на смягчение ограничительных мер по коронавирусу. При этом при подаче данных изначально не включили часть лабораторий УФСИН и те лаборатории, которые работали в другую смену.

– У нас этот показатель сейчас 130.8 и он, в отличие от других, позволяет нам перейти ко второму этапу ограничительных мероприятий, – пояснил главный санитарный врач. – То есть на территории Липецкой области значительный объем исследований.

Показатель удалось увеличить за счет того, что лаборатории работали в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Липецке подозревают у депутатов городского совета
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 мая 2020 года увеличилось до 588 человек
Картина распространения коронавируса в Липецкой области на 26 мая 2020 года
Призывников с температурой изолируют – как проходят комиссию в военкомате Липецка во время коронавируса
В Липецке мужчина упал в десятиметровый заброшенный карьер – спасателям пришлось спускать вниз врача
В Липецке пенсионерка с судимостью обокрала продавщицу магазина
Количество зараженных коронавирусом в Липецке за сутки на 26 мая 2020 года: 68 новых случаев COVID-19
Школьник с девушкой на мопеде без шлемов попали в ДТП в центре Липецка
Во вторник в Липецке отключат свет и воду
Коронавирус в Липецке, новости на 25 мая 2020 года: среди районов по числу заболевших вновь лидирует Липецк
В Липецке будут судить мужчину, изрезавшего супругу за пароль в телефоне
Последний звонок в Липецке 2020: учителя записали трогательное видео для выпускников