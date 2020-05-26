Главный санитарный врач прокомментировал скандальную запись с заменой данных на совещании по коронавирусу в Липецке

Нашумевшую запись с совещания по коронавирусу с участием губернатора Липецкой области прокомментировал главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Напомним, запись начала гулять по соцсетям 25 мая. На ней Игорь Артамонов с замами обсуждали данные по COVID-19. Звучали фразы, что нужно убедить Москву в других цифрах, менять данные, которые соответствуют факту, а то «ситуация накаляется» и «кому-то надо оторвать голову».

В тот же день в администрации подтвердили, что запись подлинная. И пояснили, что речь шла о данных по количеству тестов, а не заболевших коронавирусом. Поскольку в регионе делается больше тестов, чем показано в цифрах ИЦК.

Главный санитарный врач прокомментировал запись с совещания по коронавирусу в Липецке .

Теперь ясность внес Владимир Бондарев, он уточнил, что речь шла не об искажении цифр, а о количестве тестов на сто тысяч населения. Поскольку этот показатель определен Роспотребнадзором, как влияющий на смягчение ограничительных мер по коронавирусу. При этом при подаче данных изначально не включили часть лабораторий УФСИН и те лаборатории, которые работали в другую смену.

– У нас этот показатель сейчас 130.8 и он, в отличие от других, позволяет нам перейти ко второму этапу ограничительных мероприятий, – пояснил главный санитарный врач. – То есть на территории Липецкой области значительный объем исследований.

Показатель удалось увеличить за счет того, что лаборатории работали в две смены.