2020-05-26T19:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: для медиков открыли горячую линию по выплатам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 27 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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С вопросами по выплатам липецкие медики могут обратиться на горячую линиюС вопросами по выплатам липецкие медики могут обратиться на горячую линиюФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 27 мая 2020 года - начала работать горячая линия по выплатам надбавок медработникам. Как сообщили в региональной Общественной палате, по телефону 8(4742) 27-03-55 липчане могут рассказать о проблемах, которые возникли при получением финансовой помощи. Обратившиеся получат юридическую консультацию.

Напомним, что медикам, работающим с больными коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты. Причем они не зависят от количества отработанных часов или смен. Доплаты рассчитаны на 3 месяца, с апреля по июнь. Врачи скорой помощи должны получать 50 тыс. рублей в месяц. Средний и младший медперсонал, а также водители - 25 тыс. рублей.

Финансовая поддержка полагается медикам в стационарах. Речь идет о тех, кто контактирует с пациентами с COVID-19. Размер материальной помощи для врачей - 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медперсонала - 50 тыс. рублей. Выплаты для младшего медперсонала - 25 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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