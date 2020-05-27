2020-05-27T10:56:21+03:00
Общество

В Воронежской области работе «наливаек» в многоквартирных домах поставят законодательный заслон

Главная цель – забота о здоровье воронежцев и создание комфортных условий для жизни в многоквартирных домах, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Региональный парламент предложил законодательно ограничить на территории Воронежской области продажу алкоголя в барах, кафе, закусочных и рюмочных с площадью залов обслуживания до 50 м2, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 26 мая.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России»Владимир Нетёсов, главная цель законопроекта – забота о здоровье воронежцев и создание комфортных условий для жизни в многоквартирных домах.

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– Данный законопроект позволит решить сразу несколько социально направленных задач. В частности, ограничение поможет защитить здоровье воронежцев, а также позволит гражданам в районах жилой застройки чувствовать себя более безопасно и спокойно в любое время суток, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Сегодня в Воронежской области в многоквартирных домах расположено 113 предприятий общепита, имеющих лицензию на продажу алкоголя при оказании своих услуг. 109 из них находятся в Воронеже (при этом 75 имеют зал обслуживания до 50 квадратных метров и фактически относятся к разряду так называемых «наливаек»). Именно на их деятельность в связи с нарушением общественного порядка чаще всего поступают жалобы жителей многоквартирных домов, по данным регионального департамента имущественных и земельных отношений.

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– Граждане были обеспокоены постоянными нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, отсутствием тишины, особенно в ночное время. При этом такие заведения не несли никакой ответственности за действия посетителей, – рассказал один из соавторов законопроекта, председатель Комитета Воронежской областной Думы по предпринимательству и туризму Александр Овсянников.

В целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания, был разработан и 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях, которые имеют площадь зала не более 20 кв. м.

При этом субъектам РФ также было предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения для таких точек общепита. Законом региона может быть как увеличена минимально возможная площадь подобных баров, кафе, рюмочных, закусочных так и установлен полный запрет продажи спиртного в многоквартирных домах.

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– Безусловно, мы должны были воспользоваться правом, который нам предоставил федеральный закон. Тема актуальная и злободневная, поэтому инициаторами поправок в областное законодательство выступили руководители сразу трех фракций регионального парламента. На наш взгляд, базовые 20 квадратных метров зала для заведения общественного питания с возможностью продавать алкоголь – это слишком мало для цивилизованного формата. Здесь идет речь не о полноценном обслуживании посетителей, а банальной торговле алкоголем, в том числе и навынос в ночное время. Кроме того, мы должны учитывать и текущую эпидемиологическую ситуацию, предписывающую определенные социальные ограничения, которые в таких заведениях абсолютно не соблюдаются, – отметил еще один инициатор законопроекта, председатель Комитета Воронежской областной Думы по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов.

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Депутаты Воронежской областной Думы пришли к решению установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, зал обслуживания которых менее 50 квадратных метров. Они отметили, что такие нормы площади не окажут влияния на цивилизованный бизнес. Но при этом будет поставлена серьезная преграда деятельности по продаже алкоголя навынос, которую прикрывают статусом общепита.

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– Думаю, что при разработке законопроекта нам удалось найти ту золотую середину, которая позволит сохранить баланс между интересами добросовестных предпринимателей и жителей региона. Впрочем, в дальнейшем возможны корректировки документа – необходимость этого мы обязательно увидим из тональности обращений к депутатам как населения, так и бизнесменов, – подчеркнул заместитель председателя думского Комитета по культуре и историческому наследию Андрей Рогатнев.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, ко второму чтению парламентарии проведут еще ряд консультаций с исполнительными органами власти региона, правоохранительными и надзорными ведомствами, с учетом мнений общественности и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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