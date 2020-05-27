«Бизнесу надо помнить, что кризис – это не только сложности, но и новые возможности»

- Сергей Михайлович, ситуация с короновирусом стала испытанием на прочность всей экономической системы. Спад деятельности, остановка работы многих предприятий … Насколько пострадала экономика региона?

- На общем фоне развития экономической ситуации результаты Липецкой области в первом квартале выглядят неплохо. По многим показателям темпы выше среднероссийских.

Так, индекс промышленного производства составил 103,4 % (РФ – 101,5 %), сельского хозяйства – 109,6 % (РФ – 103 %), оборот розничной торговли – 103,5 % (РФ – 104,3 5%), уровень регистрируемой безработицы – 0,4 % (РФ – 1 %), среднемесячная заработная плата выросла на 9,5 % (РФ – 8,8 %) (январь-февраль 2020 г.).

В связи с мерами самоизоляции ожидаемо замедлились темпы оказания платных услуг (ЛО – 97,8 %, РФ – 99,6 %) и пассажирооборота (ЛО – 89,6 %, РФ – 95,4 %). Но это статистика первого квартала. Данные за апрель-май будут чуть позже, и мы прогнозируем снижение производственной активности, налоговых поступлений, сокращение сектора услуг, падение спроса, сокращение персонала и расходов на фонд оплаты труда. Их пока сложно оценить.

- А как наш регион «держит удар» - какие меры предпринимаются для стабилизации ситуации, обеспечения роста?

- Разработан региональный план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации. Подготовлен пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, находящегося под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса.

Заработал механизм получения субсидий на выплату заработных плат. Оценка общего количества потенциальных получателей - более 13 тысяч субъектов с общей численностью сотрудников свыше 30 тысяч человек. Таким образом, ежемесячно будем выплачивать около 435 млн руб.

По состоянию на 26 мая проинформированы о возможности получения субсидии 10 620 предпринимателей, в работе более 7,6 тысяч заявлений с количеством работников более 26 тысяч человек (более 70% от занятых у потенциальных получателей) ориентировочно на 327 млн руб. в месяц. Обработано в управлении налоговой службы и начислено к выплате заявлений на 265 млн рублей.

На льготные кредиты под 0 % на выплату заработной платы в банки поступило 272 заявки, половина из них уже одобрены, 56 заявок отклонены. Отказы связаны с тем, что обращаются предприятия не из пострадавших отраслей. В ближайшее время ожидаем значительный рост заявок по данной программе в связи с включением дополнительных кодов ОКВЭД (Общероссийская классификация видов экономической деятельности – авт.). Теперь разрешено пользоваться программой, если у СМП хотя бы один из дополнительных кодов ОКВЭД находится в перечне пострадавших отраслей.

Оказывается поддержка и из резервного фонда регионального бюджета. Помощь оказана 265 семьям с детьми, не попадающим под максимальный размер выплат по безработице.

По линии пенсионного фонда оказана поддержка более 13 тысячам граждан в размере 5 000 руб. на ребенка ( это свыше 145 млн. руб).

Начался сбор заявок на получение единовременной выплаты на ребенка от 3 до 15 лет в размере 10 тысяч руб. Сейчас уже подано более 50 тысяч заявлений через портал госуслуг. Выплаты должны начаться с 1 июня.

Банки региона готовятся к выдаче кредита на возобновления деятельности под 2% годовых. Важно, что при сохранении численности сотрудников кредит и проценты будет полностью списан.

Сейчас пока остаются закрытыми только предприятия, располагающиеся в крупных ТРЦ и предприятия, где тяжело соблюдать социальную дистанцию – общепит, спортивные, образовательные учреждения, учреждения культуры и досуга. Это около 2% от численности работников в регионе.

При этом администрация региона понимает необходимость скорейшего снятия ограничительных мер. Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, такие шаги будут предприняты.

В целом ситуация на 129 системообразующих предприятиях области – стабильная. Для них разработаны специальные меры поддержки на пополнение оборотных средств.

- В наиболее уязвимом положении оказался малый бизнес. Но тяжелые времена и активизируют у многих «предпринимательский настрой». Люди ищут возможность заработать, реализовать себя, вступая на стезю бизнеса. Вообще, легко ли липчанам открыть свое дело? На какую поддержку – юридическую финансовую они могут рассчитывать? Какова отдача от работы центра «Мой бизнес»?

- Граждане и, в первую очередь, малый бизнес больше других оказались в сложной ситуации. Важнейшим ресурсом стало оперативное информирование.

За период самоизоляции «горячей линией» центра «Мой бизнес» обработано свыше 6 тысяч обращений. Высокая квалификация и эффективность работы центра подтверждается отзывами предпринимателей.

Специфика малого бизнеса – отсутствие «запаса прочности», в сравнении с крупными предприятиями. И двухмесячный период самоизоляции для многих – непосильная нагрузка.

В Липецкой области с 7 апреля 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, предоставляется займ «Антикризисная поддержка» по ставке 0,1% годовых или поручительство на льготных условиях в областном Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. Цель займа: от 80 % от суммы займа - на выплату заработной платы и отчисления с фонда оплаты труда, на выплату арендных платежей за аренду объектов недвижимости, коммунальных платежей для осуществления предпринимательской деятельности; до 20% от суммы займа - на осуществление расчетов с поставщиками (на приобретение товаров, сырья, материалов, запчастей, горюче-смазочных материалов).

В День российского предпринимателя 26 мая главой региона Игорем Артамоновым анонсирован новый пакет мер, также ориентированных на малый бизнес. Это снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий и организаций из перечня пострадавших отраслей. В области их насчитывается 14,5 тысяч. Снижение составит с 6 до 2 %, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5 %, при доходах, уменьшенных на величину расходов. Льгота будет распространяться на весь 2020 год, с 1 января. Сумма выпадающих доходов региона составит около 200 млн. руб.

Кроме того, экономическому блоку администрации поручено проработать льготу по налогу на имущество тем арендодателям, которые снизили арендные платежи для пострадавших предпринимателей.

- Какова общая картина «по предпринимательству» в Липецкой области? Какие направления популярны? Сколько людей занято в бизнесе?

- Сегодня малый и средний бизнес Липецкой области это свыше 40 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, в малом бизнесе занято 122 тысячи жителей.

Наибольшую долю в структуре занимают предприятия торговли – 38 %, на транспорт и связь приходится 15 % субъектов МСП, в строительстве – 9 %, в сельском хозяйстве – 5 %, гостиницы и рестораны – 2,5 %.

В 2019 году субъектами предпринимательства инвестировано в экономику региона свыше 30 % от общего объема инвестиций, создано свыше 10 тысяч рабочих мест.

- Нередко все может быть гладко на бумаге, а в жизни по-другому, и здесь важна обратная связь. Что сегодня волнует начинающих (и не только) бизнесменов? Что бы вы пожелали, порекомендовали, тем, кто решился стать предпринимателем?

- У военных есть такое известное высказывание: «Даже самый плохой и непродуманный план не способствует поражению так сильно, как его отсутствие».

Я бы рекомендовал в любой кризисной ситуации сделать короткую паузу, задуматься о ситуации, проанализировать риски и возможности, и составить короткий план действий, который в дальнейшем можно будет при необходимости скорректировать.

Глобально, кризис это хороший повод к переделу рынка: кто-то с него уйдет, а кто-то увеличит свою долю. Сейчас более успешны те предприятия, которые развивают доставку товаров, онлайн-продажи, онлайн-консультации и логистику.

Самое главное пожелание – смелости, оптимизма и удачи. И всегда помнить, что кризис - это не только сложности, но и новые возможности.

Владимир КУЛИК. Фото: предоставлено.