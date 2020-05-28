2020-05-27T21:18:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 28 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 28 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк продолжает лидировать по числу заболевших в регионеЛипецк продолжает лидировать по числу заболевших в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 28 мая 2020 года - город продолжает лидировать по количеству заболевших в регионе. Накануне, 27 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 72 человек в области. Из них чуть меньше половины выявлены непосредственно в Липецке - 34 случая. В Ельце, Грязинском и Липецком районах по 6 новых зараженных. В Задонском и Хлевенском районах заболели по 4 жителя. В Чалпыгинском районе - 3. В Елецком, Добринском и Добровском районах выявили по 2 новых случая. В Измалковском, Краснинском и Тербунском - по 1.

Напомним, что всего в регионе коронавирус подтвердился более чем у 1 800 человек. При этом выздоровел 641 липчанин. Пятерых спасти не удалось. Ограничения, введенные из-за новой инфекции, пока снимать не собираются. Масочный режим остается. Парки, ярмарки, ТЦ - закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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