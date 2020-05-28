«Ростелеком» подключил к оптике 70 социально значимых объектов Липецкой области

Специалисты компании проложили 34 километра волоконно-оптических линий связи. Телекоммуникационной инфраструктурой обеспечены 70 СЗО региона, в том числе 68 фельдшерско-акушерских пунктов, одна пожарная часть, отделение Росгвардии.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация показала, насколько важна телекоммуникационная среда для социально значимых объектов. Например, сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов с помощью телемедицины консультируют пациентов, пользуются удаленно единой медицинской информационной системой региона. В рамках реализации программы “Цифровая экономика”в прошлом году “Ростелеком” подключил к современным сервисам связи 106 учреждений, до конца текущего года еще 61 организация будет обеспечена высокоскоростным интернетом.Напомню, что до конца 2021 года нам предстоит создать цифровую среду для 301 объекта на территории Липецкой области».

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» национальный оператор связи «Ростелеком» реализует проекты в Центральном Федеральном округе (ЦФО). С целью исполнения государственных контрактов до конца 2021 года цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО.

С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте.

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Фото предоставлено пресс-службой « Ростелеком»