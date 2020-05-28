2020-05-28T15:37:50+03:00
Общество

Около 10 млн рублей в Воронежской области в I квартале 2020 года выделили из бюджета на питание беременным, детям и кормящим матерям

Выплаты для всех категорий получателей в 2020 году были проиндексированы, а условия их получения уточнены поправками в региональный закон, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
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В ходе 57 заседания регионального парламента депутаты приняли изменения в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

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Законом определены категории граждан, имеющие право на получение выплат на приобретение продуктов полноценного питания и условия получения таких компенсаций. Право на обеспечение полноценным питанием при наличии медицинских показаний имеют состоящие на учете в медицинских организациях беременные женщины со сроком беременности не менее 12 недель, кормящие матери детей в возрасте до 1 года, дети первого года жизни, находящиеся на искусственном вскармливании, дети в возрасте до 3 лет. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать величины прожиточного минимума.

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– Областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» работает, и те меры социальной поддержки, которые в нем утверждены, ежегодно индексируются, – отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов. – В 2020 году сумма ежемесячных выплат беременным женщинам и кормящим матерям составляет 2246 рублей, детям в возрасте до года – 5051 рубль, детям в возрасте от 2 до 3 лет – 2806 рублей.

Внесенные изменения содержат, в том числе, и положения редакционного характера, которые уточняют используемую терминологию, а также более четко определяют срок назначения денежной компенсации на приобретение продуктов полноценного питания указанным категориям граждан и срок обращения за такой компенсацией.

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– Денежная компенсация назначается начиная с даты выдачи заключения врачебной комиссии на период, указанный в данном заключении, и при условии, что обращение за назначением денежной компенсации последовало для беременных женщин – в период беременности, для кормящих матерей и детей в возрасте до года, а также детей в возрасте от 2 до 3 лет не позднее достижения указанного возраста, – рассказала председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Людмила Ипполитова напомнила, что предоставление указанной меры соцподдержки происходит по заявительному принципу.

– Мамы обязательно должны подать заявление в органы соцзащиты https://www.gosuslugi.ru/141942/1/info, приложив к нему все необходимые справки, подтверждающие право на получение выплаты, – пояснила Людмила Ипполитова.

За 1 квартал 2020 года общая сумма средств, выделенных из областного бюджета на эти выплаты, превысила 9,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Около 10 млн рублей в Воронежской области в I квартале 2020 года выделили из бюджета на питание беременным, детям и кормящим матерям
Выплаты для всех категорий получателей в 2020 году были проиндексированы, а условия их получения уточнены поправками в региональный закон, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
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