Браконьеры, опасные шутки моряков и пересоленная икра: липецкий пограничник рассказал, как служил на русско-японской границе

Традиционно 28 мая в России отмечают День пограничника. В этом году масштабные мероприятия в честь праздника в Липецке не состоятся из-за коронавируса. Но весь день защитников границ нашей Родины будут поздравлять их близкие и друзья.

Воспоминаниями о своей службе с "КП-Липецк" поделился подполковник ФСБ в запасе Александр Бартеньев. 33 года назад будучи студентом 1 курса Политехнического института он даже не догадывался, куда закинет его судьба и как служба в пограничных войсках изменит его жизнь.

О МЕСТЕ СЛУЖБЫ РАССКАЗАЛИ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ В САМОЛЕТ

Летняя сессия, экзамены и бессонные ночи. А в столе повестка в военкомат. В 80-х годах из-за учебы в институте не давали отсрочку в армии. Поэтому 18-летний липчанин Александр уже после первого курса оказался на призывном пункте. До этого были проводы - почти, как свадьба. Позвали всех родственников, друзей, соседей. Родители очень переживали за сына. Ведь в те годы шла война в Афганистане. И многие пограничники попадали в эпицентр страшных событий. А парень как раз должен был отправиться в погранвойска.

- Куда нас повезут, мы не знали до последнего, - вспоминает подполковник. - Почему не рассказывали? Может офицеры думали, что мы испугаемся, когда узнаем о месте службы. Боялись, что кто-то сбежит. Молчали до последнего. В аэропорту Домодедово мы с ребятами начали догадываться, что полетим на восток. Только когда ожидали посадку, к нам подошли и сказали, что будем служить на русско-японской границе.

Конечно, солдат такая новость не обрадовала. Но никто не показал своей слабости. Было страшно, но для 18-летних мальчишек это было целым приключением. Трудным, но очень важным. Которое закалило их характер и воспитало настоящих мужчин.

Липчанин рассказал о службе на границе

ДОЖДЬ МОРОСИТ, ВОРОН КАРКАЕТ

Самолет приземлился на острове Сахалин. Там юным бойцам объявили, что служить они будут на Курильской гряде. В Корсаковском морском порту ребят посадили на пассажирский лайнер. Ночевали прямо на полу в кинозале.

- Шли по Охотскому морю, потом зашли в Японское, - рассказал собеседник. - Это было даже романтично. Я никогда не видел так много воды. Было очень интересно, заманчиво. Так я попал на остров Кунашир - горный, где находятся 4 вулкана. Привезли в отряд в поселок Горячий пляж. Там меня наконец-то подстригли. Самое яркое воспоминание - мы выстроились возле санчасти и пошел дождь. Моросящий, мелкий дождь. А на дереве сидит огромный черный ворон и каркает на нас. Будто потешается. И мы стоим - злые, мокрые, уставшие.

Далее солдат отправили на заставу на несколько месяцев - проходить курс молодого бойца. Все это время пограничники жили в тряпочных палатках, учились обращаться с оружием, изучали политическую дисциплину, проходили спортивно-боевую подготовку.

- Это был самый тяжелый период службы, - признается Александр. - Потому что нам преподавали солдатскую мудрость. Из молодежи, так сказать, выходили "детские пирожки". Каждое утро кросс 3 км. Потом турники, брусья. Интенсивная нагрузка в течение дня. Уставали так, что иногда засыпали на занятиях. Мы не только обучались военному делу, но и трудились. Главный принцип - солдат не должен быть свободен. Он должен быть всегда в тонусе. Кстати, за 3 месяца я сбросил 10 кг. А также научился подтягиваться, укладываться в нормативы, собирать, разбирать автомат и стрелять.

ЗАДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ БРАКОНЬЕРОВ

Александр нес пограничную службу на сухопутной границе. Задача - охранять остров. Солдатам объяснили, что на Кунашир могут попасть японцы, граница с которыми проходила по воде. Так как они считают эту территорию своей, то не исключены даже провокации с их стороны. Например, на острове есть древние захоронения, стоят памятники с японскими иероглифами. И граждане другой страны могли якобы приплыть к могилам предков, а затем заявить, что их не пускают.

По словам липчанина, за 2 года службы таких случаев, к счастью, не было. Но японские браконьеры, которые промышляли ловлей рыбы и крабов, постоянно пересекали водную границу. Их задерживали, доставляли на остров, а груз изымали. Пограничники связывались с японскими представителями власти. Те им обычно отвечали, мол, это браконьеры, разбирайтесь с ними сами. Тогда военнослужащие предъявляли требования к конкретным компаниям. Они забирали людей, а шхуны бросали на острове - за них нужно платить большой штраф.

- По большому счету эта служба - большая и рутинная работа, - объяснил Александр. - Поддержание физической и боевой подготовки, ежедневный труд, а также выявление проникновений.

ШУТКА МОРЯКОВ МОГЛА СТОИТЬ ЖИЗНИ

В конце службы Александра с сослуживцами отправили на материк, чтобы забрать боеприпасы. На обратном пути, когда шли по морю, ребята на корабле решили "закалить" сухопутных погранцов. Во время шторма моряки отправили липчанина и еще одного солдата на палубу, чтобы сбить сосульки. Корабль качало из стороны в сторону. Брызги от воды тотчас замерзали - было около 15 градусов мороза. Александр только сделал шаг, как тут же упал и чуть не выпал за борт. Благо, он держался за веревку, на которой и повис. Палуба превратилась в каток.

- А ребята смотрели на нас и смеялись, - с улыбкой вспоминает пограничник. - А мы очень испугались, ведь могли погибнуть. Нас вовремя затащили внутрь. Кстати, второй Новый Год я отпраздновал на корабле. Всей командой лепили пельмени. А потом для нас устроили концерт. В тот момент будто вернулся к гражданской жизни.

Липчанин рассказал о службе на границе

КОРМИЛИ СОЛЕНОЙ ИКРОЙ И МОРСКОЙ КАПУСТОЙ

С питанием было по-разному, признается Александр. На заставе кормили лучше, так как там было свое небольшое хозяйство - коровы, пекарня, небольшие огороды. В отряде же пища готовилась в полупоходных условиях. Часто солдатам давали морскую капусту, которую липчанин оценил. Из рыбы - кита. По праздникам пограничникам доставалась икра. В столовой ставили большую кастрюлю с ней и каждый желающий мог взять себе порцию. Однако, спрос на икру был невысок. Все потому, что в нее клали очень много соли.

- К окончанию службы мне предлагали остаться, но я решил вернуться домой, - рассказал мужчина. - Лето там короткое, больше похоже на нашу осень. Постоянный мелкий дождь, очень влажно, ведь остров со всех сторон окружен водой. А с нашей стороны - Тихий океан. Руку порежешь - долго не заживает. А зимой очень холодно. Хоть мы и одевались тепло, все равно замерзали. Ребята часто болели простудой, от переохлаждения. А я однажды попал в госпиталь с ангиной.

Кстати, на острове частенько были небольшие цунами и землетрясения. Сейчас Александр называет эти явления рутиной. Но от самых первых случаев душа, буквально, уходила в пятки. Бывало, что трясти начинало ночью. Солдат поднимали, и они с автоматами выбегали на улицу. Ведь мощные толчки могли разрушить здание. Как только все успокаивалось - возвращались в казарму.

ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ СВОЮ СЕМЬЮ, РОДНЫХ, РОДИНУ

После 2 лет службы в пограничных войсках Александр вернулся домой. Закончил институт, поработал на комбинате, а затем ему предложили пойти в органы госбезопасности. Многое, чему липчанин научился в армии, ему пригодилось в дальнейшей работе. С сослуживцами липчанин до сих пор поддерживает связь. Его товарищи живут в разных городах России, но они постоянно созваниваются.

У Александра 4 сына. Они любят смотреть фотографии с границы и расспрашивать отца о его службе.

- Я хочу сказать всем ребятам, кто служит или кому предстоит это делать. Помните, что вы, в первую очередь, защищаете свою семью, родных, свою Родину, - обратился липчанин к парням. - Это долг. Не брать, а отдавать. От вас зависит безопасность страны и ваших близких. Если вы смалодушничаете, тогда не будете свободными. А мы должны быть независимыми. Тот, кто считает, что он настоящий мужик, что он несет ответственность за семью и Родину, тот должен служить.