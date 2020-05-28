2020-05-28T21:18:29+03:00
Общество

«Главные проблемы – ЖКХ, здравоохранение, дороги, благоустройство, образование»: отчет губернатора Липецкой области

В первую очередь глава региона рассказал об омоложении коллектива администрации [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор отчитался о работе за годГубернатор отчитался о работе за годФото: Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отчитался перед населением о работе администрации за год. В своей речи глава региона выделил, что обязан отчитываться перед депутатами, но его работодатели – это жители региона, которым он в менее формальной трактовке решил рассказать, что сделали за прошлый год и что планируют в следующем.

В первую очередь Игорь Артамонов отметил, что за год произошло серьезное омоложение коллектива.

– Когда я пришел было очень много недовольства, что люди десятилетиями сидят на своих рабочих местах, они пенсионеры, но не уступают дорогу молодым, – пояснил губернатор. – Сейчас средний возраст сотрудников администрации 39 лет – самый молодой в стране.

Также он отметил, что сегодня самые главные проблемы в региона=е – это ЖКХ, здравоохранение, дороги, благоустройство, образование. При этом стало меньше обращений от жителей Липецкой области к президенту, то есть люди начали верить, что местные чиновники их слышат и способны справиться без пинка «сверху». Сейчас все обращения граждан быстро перетекают в задачи для начальников управлений и глав районов.

Губернатор отчитался перед жителями Липецкой области .

– Мы тщательно следим за исполнением моих предвыборных обещаний в виде пятилетнего плана развития региона, – сказал Игорь Артамонов. – 29% предвыборных обещаний будут выполнены в этом году.

Также губернатор напомнил о дольщиках, чьи дома сейчас достраиваются, и о переселении из аварийного и ветхого жилья. По этой программе попросили еще больше денег и обещают строить новые жилье в тех же районах, где было аварийное. Отдельно Игорь Артамонов коснулся пивнушек, которых за год закрыли более 60, и пообещал ужесточить контроль. По дорогам глава региона рассказал, что в прошлом году отсыпали 130 км. дорог, в это сделают еще 249 км.

– Я хочу поблагодарить жителей области за высокий уровень доверия президенту, за высокий уровень доверия мне, – подвел итог губернатор Липецкой области. – Такие отчеты станут традиционными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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