В ОАО "Боринское" несмотря на кризис готовятся к модернизации

Известный липецкий производитель газового отопительного оборудования известен на рынке почти 30 лет. Выпускаемые здесь знаменитые АОГВ и котлы «ИШМА» заслужили доверие у потребителя за свою надежность, эффективность и безопасность. Сегодня предприятие выпускает 115 наименований продукции – аппараты от 7 до 100 кВт, в том числе под параметры подключения разных производителей, а также «умные котлы», управляемые дистанционно. Газовое оборудование ОАО «Боринское» эксплуатируется более чем в 50 российских регионах и в своем сегменте «цена-качество» продукция предприятия в числе лучших, по ряду параметров превосходя импортные аналоги.

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Но в экономике не всегда «белая полоса», жизнь непредсказуема, и все риски просчитать невозможно.

Без преференций

Пандемия коронавируса «прошла катком» по предприятиям малого и среднего бизнеса, нанеся им серьезный урон. Суровые испытания выпали и на долю ОАО «Боринское».

- Если 1-й квартал закончили с плюсом к прошлому году в 10%, то апрель вышиб из колеи, остановили работу дилеры, денежный оборот был на нуле, - делится гендиректор предприятия Вячеслав Ишутин.

- А как вам помогают объявленные меры помощи бизнесу?

– Мы не вошли ни в какие программы поддержки, так как по ОКВЭД (Общероссийской классификации видов экономической деятельности) газовое оборудование, и соответственно мы, как его производители, почему-то не попали в список пострадавших. Считаю это упущением, недоработкой, ведь пострадали все. А ведь мы являемся еще и градообразующим предприятием, 300 человек нашего коллектива – это здоровый костяк села Борино. Приходится «принимать огонь на себя», рассчитывая лишь на собственный ресурс, что очень непросто. Мы благодарны местным властям за внимательное отношение, но их желание помочь не совпадает с уровнем возможностей. Добавляет трудностей и падение курса рубля, ведь часть комплектующих и материалов импортного производства. В результате на единицу продукции больше чем на 1 тыс. рублей возросла себестоимость. Но мы не стонем, не кричим «караул», к трудностям нам не привыкать, закалка есть, будем выходить из сложной ситуации.

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- За счет чего предприятие сохраняет устойчивость?

- Большую роль играют налаженные партнерские связи, человеческий фактор, доверие. Просим в рассрочку оборудование, материалы, многие идут навстречу, несмотря на свои сложности. Да и коллектив относится с пониманием к ситуации, хотя работникам порой трудно объяснить, почему меры поддержки бизнеса проходят мимо нас. Но настрой выхода из создавшейся ситуации у людей есть, и коллектив для меня всегда был приоритетом, человек труда – это главное для страны и предприятия. Будем идти вперед.

Курс на обновление и модернизацию

Именно движение вперед, развитие производства, как справедливо полагает Вячеслав Федорович, помогут не просто преодолеть кризисные явления, но и выйти на новый уровень.

- Продумываем реконструкцию. В минувшем году получили 15 млн рублей по линии Фонда Бортника, которые пошли на обновление оборудования, - отмечает гендиректор. – Приобрели ножницы с программным управлением, японский листогиб, компрессор с улучшенными характеристиками. Будем переходить на энергосберегающие технологии, снижать себестоимость продукции – планируем применение робота по сварке оборудования, установку современного окрасочно-сушильного комплекса. Наша цель неизменна – выпускать продукцию «под человека». То есть наши аппараты должны быть надежны, просты в управлении, безопасны и эффективны. Немаловажно, что мы не подняли цену на продукцию.

Социальные вопросы, как бы тяжело ни было предприятию всегда на переднем плане. На подходе сдача 4-х квартирного дома для сотрудников, по-прежнему содержим спорткомплекс, где бесплатно занимаются детишки и взрослые. Мы не отступим от своего курса - несмотря ни на что будем развиваться, оставаясь социально ответственным предприятием.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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