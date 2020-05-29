2020-05-29T10:53:59+03:00
Общество

«Чемодан, вокзал, другой регион»: липецкий губернатор обратился к «беспринципным» чиновникам

Игорь Артамонов заявил, что ни одного негодяя во власть не пустит [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор указал путь чиновникам-негодяямГубернатор указал путь чиновникам-негодяямФото: Кадр видео
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Во время отчета перед населением о проделанной работе за год губернатор Липецкой области Игорь Артамонов несколько раз сделал упор на обновление команды администрации. Он отметил, что средний возраст липецких чиновников самый молодой в стране и отдельно коснулся оппозиционеров.

Говоря об известном оппозиционном депутате облсовета, губернатор показал скрин переписки.

– Сначала он просился в политику, «возьмите меня кем нибудь, пустите участвовать в выборах за любую партию». – прокомментировал переписку Игорь Артамонов. – Я не работаю с людьми без принципов. К несчастью, у нас таких людей много, хотят чтобы мы их куда-то пустили.

Губернатор Липецкой области чиновникам-негодяям:"Чемодан, вокзал, другой регион".

При этом губернатор жестко заявил, что ни одного нехорошего, беспринципного человека и ни одного уголовника и ни одного негодяя во власть не пустит. И ряды начали чистить не для того, чтобы заводить в органы власти непорядочных людей.

По словам главы региона, остались еще люди, которых убрали от серых схем, сами схемы в ЖКХ, дорогах и энергетике тоже разрушили.

– Тем, кого заменили, есть что терять, они хотят вернуть нас в прошлое: чемодан, вокзал, другой регион, – заявил губернатор. – Здесь не будет больше повторений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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