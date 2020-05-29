«Кузница» госслужащих в Липецке отмечает юбилей

Александр Моисеев, директор Липецкого филиала РАНХиГС:

«Мы – ровесники века, а значит должны идти в ногу со временем, а иногда и чуть обгонять его. Это так естественно, но и так сложно одновременно. Залог успеха? Слаженная профессиональная команда единомышленников, понимающих свои задачи. В дипломе выпускника Липецкого филиала РАНХиГС будет написано тоже самое, что и у выпускника московского кампуса: РАНХиГС г. Москва. Для выпускника – это символ престижа, а для нашей команды – знак доверия, но и жёстких требований к качеству предлагаемого нами образования со стороны головной академии».

Светлана Подкутова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

«Быть «кузницей» кадров для госуправления, экономики и юридического сектора очень не просто в современных условиях, ведь это самые конкурентные отрасли на рынке труда. Значит, нужно предлагать нашим студентам те компетенции, которые точно будут востребованы у работодателей. Сейчас мы делаем упор на цифровую экономику – единственные в нашем регионе. Модель учебного курса по цифровой экономике идентична московскому кампусу».

Светлана Шахватова, заведующая кафедрой экономики и финансов:

«Для тех, кто не хочет стоять в очереди на собеседование к работодателю, а мечтает о собственном бизнесе, мы тоже предлагаем абсолютно эксклюзивную возможность – защитить свой собственный бизнес-проект как дипломную работу. Заключив договор с «Мой бизнес», мы получили в своё распоряжение знания и компетенции ведущих бизнесменов нашего региона, готовых выступить в качестве наставников для выпускников».

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Маргарита Аксёнова, руководитель «Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» в Липецком филиале РАНХиГС

«Высокий уровень конкуренции не только среди выпускников вузов, но и тех, кто стремится вверх по карьерной лестнице. Стать управленцем высшего звена невозможно без глубоких и актуальных знаний и компетенций. «Президентская программа», реализуемая нами с 2014 года, стала путёвкой «наверх» для многих руководителей предприятий разного уровня и направленности как в нашем регионе, так и для соседних, где такой программы нет».

Остаётся признать, быть с веком наравне – верный лозунг и правильный курс, выбранный Липецким филиалом РАНХиГС, чтобы оставаться успешным и процветающим вузом, уже ставшим альма-матер для более чем 8 тысяч выпускников.