Этикетка - лицо товара

Сегодня у типографии «Оптифлекс» более 400 заказчиков. Среди основных заказчиков – предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, также продукция компании используется на различных товарах бытового назначения. У компании имеется своя дизайн-студия, сервисная и логистическая службы. То, что именно этот красочный информационный «маркер» определяет привлекательность продукта, и является его «лицом», Алексей Голубых хорошо понял, работая в полиграфической отрасли. Тогда, 12 лет назад и созрела идея начать собственное дело. Оформив кредит, он набрал команду единомышленников, а для наработки клиентской базы заранее объехал потенциальных заказчиков с предложением сотрудничества. Через некоторое время пошла отдача – стал расти поток клиентов. Уже по отзывам действующих заказчиков – их привлекало качество и оперативность исполнения заказа, современный оригинальный дизайн.

Расчет на свои силы

Ситуация с пандемией коронавируса подкосила многие производства, поставив их на грань выживания. Устояли те, у кого был запас прочности, выверенный расчет по использованию своего потенциала.

- Сейчас заметно снизилась экономическая активность в целом по стране, и у нас сократились объемы заказов, - комментирует ситуацию гендиректор «Оптифлекс» Алексей Голубых. – К счастью, большинство наших заказчиков продолжают свою деятельность, и это позволяет работать и нам. Рассчитываем, что положение будет выправляться, и компании-партнеры вновь выйдут на планируемые мощности.

«Оптифлекс», исходя из принципов прагматичного подхода, использовала в свое время «дешевые» кредиты, но расчет в большей степени был на свои силы. Гендиректор уверен, что тенденция восстановления экономики сохранится, и это позволит обойтись без использования средств программ поддержки бизнеса в период пандемии.

«Кто топчется на месте – тот отстает»

В компании справедливо полагают, что успех приходит к тем, кто учитывает все изменения на рынке, использует новые идеи. Здесь пришли к выводу, что в последнее время явно заметна тенденция снижения средней длины заказа вместе с увеличением количества заказываемых позиций этикетки. Это обусловлено стремлением производителей вывести на рынок максимально большее количество разных наименований продукции с целью «прощупывания» покупательских предпочтений. Кроме того, заказчики уже не создают большие складские запасы этикетки из-за частой смены информации в макетах.

- Это подтолкнуло нас к принятию решения о необходимости формирования цифрового участка производства, – поясняет Алексей Голубых. – Именно успешное внедрение цифровой технологии печати, отладка внутренней логистики и перестроение мировоззрения специалистов позволило нам выйти на новую ступень развития.

Еще в марте прошлого года «Оптифлекс» приобрела и инсталлировала цифровую печатную машину производства концерна «Konica Minolta» Accurio Label 190. Это позволило переориентировать печать коротких тиражей этикетки, а также привлечь ряд заказов, которые ранее было нецелесообразно печатать флексографским способом. А в этом году в цифровом подразделении компании запущен новый печатный комплекс HP Indigo 6900. Для постпечатной отделки и высечки этикетки используется новая конвертинговая линия GM Mini (Дания). И есть все основания полагать, что через несколько лет «Оптифлекс» войдет в число крупнейших производителей самоклеящейся этикетки в России.

- Чтобы вырваться вперед, надо идти быстрее конкурентов, - уверен Алексей Голубых. – На это мы и ориентируемся!

Владимир КУЛИК. реклама