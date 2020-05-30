Коронавирус в Липецке, последние новости на 30 мая 2020 года: очаги COVID-19 регистрируют на предприятиях

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 30 мая 2020 года – очаги распространения инфекции чаще всего регистрируют в семьях. Об этом сообщил на совещании оперативного штаба главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев.

На данный момент в регионе 36 семейных очагов коронавируса. Кроме этого, беспокойство вызывают вспышки вируса на предприятиях. Как сообщает пресс-служба областного совета депутатов, случаи заражения COVID-19 фиксируют на таких предприятиях как Ростелеком, Квадра, липецкая станция аэрации, АО «Прогресс» и магазин «Пролетарский». Но все выявленные в компаниях случаи занесли извне, распространения вируса внутри организаций пока не было.

Вместе с тем уменьшается количество очагов среди медиков в больницах и поликлиниках.