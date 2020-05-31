Коронавирус в Липецке, последние новости на 31 мая 2020 года: количество зараженных превысило 2000 человек

По последним данным о коронавиурсе в Липецке на 31 мая 2020 года общее число зараженных превысило 2000 человек. Накануне за сутки зарегистрировали 72 новых случая COVID-19 – это чуть больше, чем днем ранее, когда было 70 зараженных.

Традиционно большая часть из новых зараженных приходится на сам год Липецк. По районам Липецкой области коронавирус сутки распространялся следующим образом: Елецкий – 9 человек, Липецкий – 7 и по одному в Ельце, Лебедянском и Добринском районах. Немалое количество зараженных регистрируют в Грязинском районе, последний раз 14 человек, днем раннее – 7.

Также за сутки вылечили трех человек. С учетом 718 выздоровевших и 5 умерших, количество активных случаев заражения составило 1324 человека. При этом не сокращается число людей с подозрением на выделение вируса, таких сейчас в больницах 565 жителей области.