2020-05-31T00:54:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 31 мая 2020 года: количество зараженных превысило 2000 человек

Мы собрали последние новости о коронавиурсе в Липецке на 31 мая 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в ЛипецкеКоронавирус в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По последним данным о коронавиурсе в Липецке на 31 мая 2020 года общее число зараженных превысило 2000 человек. Накануне за сутки зарегистрировали 72 новых случая COVID-19 – это чуть больше, чем днем ранее, когда было 70 зараженных.

Традиционно большая часть из новых зараженных приходится на сам год Липецк. По районам Липецкой области коронавирус сутки распространялся следующим образом: Елецкий – 9 человек, Липецкий – 7 и по одному в Ельце, Лебедянском и Добринском районах. Немалое количество зараженных регистрируют в Грязинском районе, последний раз 14 человек, днем раннее – 7.

Также за сутки вылечили трех человек. С учетом 718 выздоровевших и 5 умерших, количество активных случаев заражения составило 1324 человека. При этом не сокращается число людей с подозрением на выделение вируса, таких сейчас в больницах 565 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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