НЛМК поможет нуждающимся липчанам

Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» выделили средства на закупку продуктовых наборов для жителей Липецка, которые в настоящее время нуждаются в поддержке. Это многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи с детьми с ограниченными возможностями, одинокие родители.

В ближайшее время жителям областного центра 8500 таких наборов передадут специалисты администрации города, которые уже начали информировать по телефону всех нуждающихся. Получившему уведомление от мэрии необходимо позвонить по номеру 89202460248 для внесения в график выдачи.

Передача наборов будет проходить по предварительной записи ежедневно. Она стартует уже сегодня, 1 июня. Особое внимание при передаче наборов будет уделено соблюдению мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В мае НЛМК выделил около 30 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников предприятия на фоне пандемии коронавируса. Компания уже предоставила единовременную денежную помощь более 370 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет и с заработной платой ниже средней по комбинату. Денежная помощь также предоставлена 109 семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудникам - одиноким родителям.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам Новолипецкого комбината продолжают доставку более 10 тыс. наборов с продуктами и предметами первой необходимости. Уже бывшим работникам передано более 3000 таких наборов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.