2020-06-09T08:16:39+03:00
Общество

Крупные липецкие компании поддержали акцию взаимопомощи

Весь мир продолжает бороться с серьезной проблемой - пандемией коронавируса
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По мнению врачей, введенный режим самоизоляции позволил предотвратить большое количество заражений. На сегодня эпидемиологическая ситуация в нашей стране складывается по-разному. Коэффициент распространения инфекции во многих регионах еще остается высоким.

Во время пандемии коронавируса липчане присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Для граждан и организаций, которые хотят помогать другим, создан специальный интернет-ресурс. Координатором акции в Липецкой области выступает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Это проект добра и человечности, который направлен на оказание адресной помощи пожилым, маломобильным гражданам, медицинскому персоналу в условиях коронавирусной инфекции. Важной задачей является обеспечение социальных и медицинских учреждений средствами защиты, дезинфицирующими препаратами, медицинской аппаратурой, оборудованием.

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Вместе против пандемии

Липецкая областная клиническая инфекционная больница приобрела 11 холодильников для хранения продуктов пациентов, проходящих лечение в учреждении. Средства для их покупки в рамках акции #МыВместе выделила компания «ФосАгро-Липецк». И это уже не первое доброе дело компании. Наряду с этой помощью свою заработную плату для нужд борьбы с коронавирусом перевели сотрудники компании в Липецке, Краснинском и Тербунском районах.

- Новое оборудование позволит создать более комфортные условия пребывания пациентов в стационаре. Что немаловажно для людей, борющихся с коронавирусом, - отметила главный врач Липецкой областной клинической больницы Лилия Сиротинкина. - Для лечения больных COVID-19 у нас все лекарства имеются, их достаточно, запасы пополняем. Для этого ведется ежедневный мониторинг. Наши сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы все работали, работаем и будем работать для наших пациентов, а в данное время и для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Все условия у нас для этого есть. Всем надо сохранять спокойствие. Девиз нашего коллектива: «Идти до конца с полной отдачей!»

- Энтузиазм, с которым наши сотрудники собрали свои личные средства для акции #МыВместе, еще раз доказывает, что липчане не могут оставаться в стороне от ситуации с коронавирусом, которая коснулась сейчас многих наших партнеров, коллег, друзей. Мы благодарны администрации области за поддержку нашей инициативы и Лилии Викторовне за помощь в организации, - отметил директор «ФосАгро-Липецк» Михаил Еренков.

-Конечно, справляться в одиночку нам было бы сложно. Взаимопомощь делает нас сплоченнее и сильнее,- говорит Лилия Викторовна.- Мы благодарны за всестороннюю помощь и поддержку, которые нашему учреждению оказывают администрация региона и лично губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов, управление здравоохранения региона, партия «Единая Россия», благотворительные фонды, предприниматели, компании: Новолипецкий металлургический комбинат, «ФосАгро-Липецк», ОЭЗ ППТ «Липецк». Благодарим всех, кто не остался равнодушным в это непростое время. Любая помощь важна. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, победить коронавирус.

Валентина Васильева

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