В Липецке готовятся постепенно снимать ограничения по коронавирусу

В Липецкой области намерены снять ряд ограничений по коронавирусу, чтобы открыть торговые центры, рынки и другие объекты. На совещании оперативного штаба по коронавирусу в Липецке губернатор области поручил чиновникам подготовить обращение к главному санитарному врачу России.

– Я не понимаю, как людям объяснять, что они не должны выходить на работу – для меня это большая проблема, – заявил на совещании штаба Игорь Артамонов. – Люди сравнивают, задают вопросы, почему в Москве при их уровне заболевших торговые центры открываются, а в Липецке, где все относительно спокойно, этого не происходит. И сложно объяснять предпринимателям, для которых рынок – это единственное место работы.

В Липецке готовятся снимать ограничения по COVID-19 .

В пример привели Воронежскую область, где открыли рынки и торговые центры, после чего начали фиксировать массу нарушений, а затем резко возросло число зараженных.

Также на совещании штаба сообщили, что начали переоборудовать под инфекционный госпиталь санаторий «Липецккурорт». Там появится 400 свободных мест для пациентов, что тоже должно повлиять на смягчение ограничений по COVID-19.