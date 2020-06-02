2020-06-02T13:21:20+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку в Липецке

«Ростелеком» открыл продажу Капсулы – умной колонки с голосовым помощником Марусей. Устройство доступно для жителей Липецка и Центрального Федерального Округа
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Капсула – многофункциональноеустройство, с помощью которого пользователь может не только поговорить с голосовым помощником, узнать прогноз погоды и прослушать свежие новости, но и голосом управлять «Умным домом» и видеосервисом Wink. Кроме того, колонку можно привязать к профилю социальной сети «ВКонтакте» и прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Бонусом к Капсуле идет бесплатная подписка на музыку на 180 дней.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Капсула – это, по сути, мозг умного дома. Включить чайник, выключить свет, запустить фильм или позвонить другу – всё это возможно сделать с помощью голосовых команд. Марусю можно попросить даже рассказать ребенку сказку или поиграть в развивающие игры. Да и для поиска фильмов, сериалов или телеканалов, переключения программ и изменения уровня громкости в Wink больше не нужно нажимать кнопки».

Капсула обладает звуком премиум-качества. Мощности в 30W хватит даже для большого помещения. Колонка сама подстраивается под звук разных жанров,например, для тяжелой музыки добавит басы.

Узнать все подробности и приобрести умную колонку Капсула можно на сайте компании.

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Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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