Нуждающиеся липчане получат от НЛМК 8500 продуктовых наборов.

Липчанам, оказавшимся в условиях пандемии в затруднительном положении, оказывают поддержку Новолипецкий комбинат и благотворительный фонд «Милосердие». Помощь получают как многодетные семьи, так и одинокие родители, а также семьи с ограниченными возможностями.

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Передача продуктовых наборов нуждающимся началась 1 июня. Она проходит ежедневно – по предварительной записи. Для этого тем, кто получил уведомление от мэрии, нужно лишь позвонить по номеру 89202460248, чтобы быть внесенным в график раздачи.

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В составе почти 10-килограммового набора самые необходимые продукты – мука, сахар, крупы, сыр, консервы, а также кофе, сладости.

Мэр Липецка Евгения Уваркина выразила огромную признательность комбинату за реальную поддержку граждан в условиях пандемии:

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- Мы все в очень непростой ситуации, сложнее всего семьям с детьми. И приятно осознавать, что есть предприятия, готовые помогать. Я хочу сказать огромное спасибо всем представителям социально ответственного бизнеса и, конечно, Новолипецкому металлургическому комбинату.

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НЛМК активно оказывает помощь липчанам, пострадавшим из-за пандемии, и форма поддержки разная. В мае комбинат выделил почти 30 млн рублей для помощи семьям как действующих, так и бывших сотрудников компании. Единовременное денежное пособие уже получили свыше 370 многодетных семей, где заработная плата родителей ниже средней по комбинату. Кроме того, еще 109 семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также сотрудники-одинокие родители – все получили денежную помощь.

Ветераны Но

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волипецкого комбината продолжают получать поддержку и в рамках благотворительной акции «Мы рядом». Им уже передано более 3000 наборов (из 10 тыс.) с продуктами и предметами первой необходимости.

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Владимир КУЛИК. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.