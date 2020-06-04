Вложение в недвижимость поможет сохранить сбережения

Какими аргументами они руководствуются и какие вопросы у них возникают в процессе покупки, нашему корреспонденту рассказала Евгения Лосева, руководитель отдела продаж одной из ведущих липецких строительных компаний.

- Евгения, несмотря на то что пандемия повлияла практически на все процессы, ОДСК Липецк*, тем не менее, выполнила планы на март и апрель. Как вам это удалось?

- Прежде всего, нам помог оперативный переход на дистанционные продажи. Липчане очень быстро оценили этот безопасный и удобный способ приобретения жилья. Еще один аргумент за покупку недвижимости, который сейчас актуален для соотечественников – вероятность изменений, которые повлечет за собой карантин. Многие опасаются инфляции и понимают, что вложения в жилье - один из надежных видов сохранения средств.

Нужно признать, что поддержку ипотечного кредитования на государственном уровне переоценить сложно. Благодаря «президентской ипотеке» - так люди называют сейчас новую сниженную ставку сроком до 20 лет, у липчан появилась возможность приобрести квартиру в новостройке на максимально выгодных условиях. 22 апреля мы заключили соглашение с ПАО Банк ВТБ, и наши покупатели начали приобретать квартиры в ипотеку по сниженной ставке, а уже с 27 апреля получили возможность пользоваться субсидированной ипотечной ставкой по программе «Госпрограмма 2020» предложенной Сбербанком. Сразу после всех майских праздников, мы подписали договоренности с ПАО Сбербанк, что позволяет покупателям приобретать квартиры в наших домах в ипотеку по ставке 6,1%.

Фото: предоставлены «ОДСК-Липецк»

- То есть основным «двигателем прогресса» для вашей компании стало снижение ипотечной ставки?

- Действительно, все перечисленные возможности, открывшиеся перед будущими новоселами, вместе с правильным, можно сказать, боевым настроем нашего дружного коллектива позволили нам не снижать плановые показатели.

Кроме того, мы чувствуем свою ответственность перед строителями, которые в непростых условиях, при соблюдении всех требований безопасности продолжают активное строительство домов. Застройщики, оказавшись в таком же сложном положении, как и все представители российского бизнеса, понимают, что нацпроект «Жилье и комфортная городская среда» не случайно остается и останется одним из приоритетных в государстве. Создание условий, уровня комфортности жилья россиян – важнейшая задача, решение которой в наших руках.

- У вас успешно продаются квартиры в двух домах, которые раньше относились к недострою. Помнится время, когда у дольщиков были сильные переживания за свои квартиры. Какие настроения сейчас у тех, кто покупал квартиру до момента возобновления строительства своего дома в декабре 2018 года?

- Конечно, люди, которые чуть не потеряли свои квартиры по вине недобросовестных застройщиков, на грани отчаяния. Когда губернатор взялся за решение проблемы с достаточно большим количеством дольщиков, многие не сразу поверили, что это возможно – домов в тот момент было около 20-ти. Но решения по долгострою нашлись, причем достаточно быстро. Что касается нашей компании, мы не просто начали строить, но и сразу поняли, что людям нужна наша поддержка. Поэтому было сделано все, чтобы у дольщиков не было недостатка в информации о строительстве их домов. Мы регулярно организовывали встречи и собрания с будущими жителями домов. Стараемся оперативно отвечать абсолютно на все вопросы! При этом, совершенно очевидно, что сейчас участники долевого строительства успокоились. Вместе с будущими соседями наши дольщики поддерживают строителей, пишут очень теплые посты и сообщения, за что им искреннее спасибо и от нас!

Фото: предоставлены «ОДСК-Липецк»

- Липчане, которые покупают квартиры сегодня – тоже уверенно смотрят в будущее? Ведь, расставаясь с большими суммами, люди, как правило, всегда находят причины для беспокойства?

- Надежность нашей группы компаний, к счастью, не вызывает сомнений у липчан – точно также, как и у орловчан. Сейчас холдингом «Орелстрой» строится 12 домов в 5-ти микрорайонах и жилых комплексах Орла. В августе текущего года орелстроевцы отметят не только профессиональный праздник, День строителя, но и 77-летие. За всю историю этого крупнейшего регионального застройщика, построившего большую часть Орла, не было ни одного незавершенного жилого объекта. Компания входит в рейтинг ТОП-100 российских застройщиков с максимальной оценкой «5», отражающей, в первую очередь, степень надежности строительной компании. «ОДСК Липецк» также четко выполняет свои обязательства перед жильцами: в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 5 многоквартирных домов, благодаря чему квартиры смогли получили более 1000 дольщиков, в этом году мы строим еще два дома, рассчитанных на 1200 квартир. По итогам работы года наша компания получила статус «Надежный Застройщик России 2019».

Фото: предоставлены «ОДСК-Липецк»

- И что в дальнейших планах вашей компании? Продолжение строительства домов в Европейском микрорайоне или полученные компенсационные участки находятся в других районах Липецка? Будете ли вы строить в Липецке объекты социальной инфраструктуры?

- Мы планируем продолжить строительство в двух микрорайонах, где уже начали строить - Европейском и Елецком. Также утверждается концепция застройки еще одной очень перспективной городской территории. Как только проект будет согласован - мы обязательно поделимся информацией о нем с вашим изданием!

* ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк», ОГРН: 1184827011445. Реклама.