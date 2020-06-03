Липецкий филиал «Ростелекома» возглавил финалист конкурса «Лидеры России» 2017–2018 годов

Константин Власов родился в 1981 году в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «менеджмент организаций». В 2015 году окончил курс обучения по программе MBA. С 2006 по 2017 годы работал в Липецком филиале «Ростелекома». С 2017 года — директор МУП «Липецкпассажиртранс».

В ноябре 2018 года,после участия в конкурсе «Лидеры России», Константина Власова пригласили на должность заместителя мэра Липецка, на которой он отвечал за работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управления территориальными округами. 28 февраля 2020 года ушел в отставку и перешел в Липецкий филиал «Ростелекома» на позицию исполняющего обязанности директора филиала. 2 июня 2020 года назначен директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

«Технологичность, простота, развитие и человечность — основные корпоративные ценности “Ростелекома”. Мы продолжим развивать и выводить на рынок новые технологичные продукты для человека, бизнеса и государства. Сделаем акцент на простоте их использования. Предстоит большая работа по развитию наших сетей на территории Липецкой области, а где-то и их модернизация. Особое внимание уделим качеству предоставления наших сервисов, чтобы клиенты получали самые передовыеи актуальные услуги и при этом не тратили свое время на устранение каких-либо неполадок»,—сказал директор Липецкого филиала «Ростелекома» Константин Власов.

По словам Константина Власова, участие в конкурсе дает возможность попробовать свои силы, прокачать навыки и оценить свое место среди лидеров всей страны: «Конкурс “Лидеры России” открыл новые грани моего сознания. Находясь среди такого количества профессионалов своего дела, ты волей-неволей выходишь из зоны комфорта и начинаешь мыслить нестандартно, иначе. Это реальный шанс проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций. Конкурс “Лидеры России”— замечательный проект. Тем, кто уже прошел отборы и ждет дальнейших состязаний, хочу пожелать стойкости духа, открытого мышления и, конечно, победы!».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией (АНО) «Россия — страна возможностей» и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В 2020 году на конкурс «Лидеры России» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Для сравнения: в первом конкурсе(2017–2018 годов) было199 тысяч заявок, во втором (2018–2019 годов) — 227 тысяч. В 2019–2020 годах в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 подано на специализацию «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Подробная информация — на сайте конкурса: лидерыменяютмир.рф.

Конкурс поддерживают крупнейшие российские компании — РЖД, Сбербанк, «Газпром нефть», «Россети», «Ростелеком», «Росатом», «Норникель», «Ростех», «Интер РАО», «Роснефть», «РусГидро», «Сибур», Роскосмос, НЛМК, а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «ЛитРес», генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

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Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»