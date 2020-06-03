Егор Семернин: Мы шли только вперед

Такие встречи стали частью проекта «Наша Победа». Журналист Анна Красова поделилась впечатлениями от поездки в Чаплыгинский район.

Егор Степанович Семернин, ветеран Великой Отечественно войны, вместе с сыном Виктором пересматривает фотографии с празднования 9 Мая разных лет. С каждым годом боевых товарищей становится все меньше. Егору Степановичу 96 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, события войны он помнит как сейчас. На фронт его забрали в сентябре 42-го года. Он попал на Калининский фронт, в 343-й Гвардейский стрелковый полк, участвовал в тех самых ожесточенных боях подо Ржевом. Вместе со своим расчетом он уничтожил23 немца, подавил минометную батарею. За участие в этой операции Егор Степанович был награжден орденом Красной Звезды. И уже в первом сражении боец Семернин получил ранение в грудь.

- Я был командир орудия. Шли наступать на Калининском фронте. С Калининского фронта нас отправили на город Ржев. Там самые такие были, страшные бои, возле города Ржева. Я как командир орудия шел первым. Подошел к подъезду. Говорю, давайте, ребята, сюда подходите. Только сказал, смотрю: ранило.

Раненых в боях подо Ржевом отправили на Великие Луки. В дороге эшелон попал под бомбежку. В вагон, в котором ехал Егор Степанович, попала бомба. Но не разорвалась.

- В двух вагонах бомбы не взорвались. Если б разорвались, нас бы уже в живых не было, - вспоминает ветеран.

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После госпиталя Егор Степанович попал в Латвию. В ожесточенном бою за освобождение Прибалтики на его глазах погиб товарищ. Сам стрелок Семернин получил тяжелое ранение. Ветеран вспоминает, что раненых было столько, что медсестры не успевали перевязывать.

- Дали команду взять город. Мы трое суток наступали и бесполезно. Он как засек нас с дальнобойных. Ударило недалеко от меня. Товарищ насмерть, так как он заряжающий был. А меня ранило, вот так. Иду, в лес захожу. Медсанбат стоит. Спрашивают: С какого полка? – 343-его. – Иди, своих не успеваем перевязывать. Иду, там 344-й – тоже не перевязывают. Операционная старшая сестра подходит сзади. Разрезала, как дернула. Я говорю: - Вы бы хоть отмочили. - Она говорит: - Видите, как мы отмачиваем. Мы ходим, падаем. – Раненые идут и идут без конца. Какие идут, каких везут.

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Егор Степанович Семернин награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Красной звезды – за то, что уничтожил вместе со своим расчетом 23 немца, подавил минометную батарею подо Ржевом. Представлен к Ордену Славы Третьей степени.

Сегодня, на вопрос, как советским воинам удалось преодолеть страх смерти, разбить врага и победить, Егор Степанович, будто удивляется: а какой может быть ответ? Иначе и быть не могло.

- Шли только вперед и все, безо всяких разговоров. Только вперед.

Ранебургский район в годы войны был территорией госпиталей. Всего здесь было сформировано девять военных лечебниц. Сюда привозили раненых с соседних линий фронта и здесь базировались полевые госпитали. Один из госпиталей находился в Архангельском храме, где, по словам очевидцев, в одну из комендантских ночей, когда свет уже был потушен, озарилась икона.

Благословенная Господом раненбургская земля, к счастью, в годы войны не познала бомбежки и разрушения. Именно поэтому исторический облик города во многом сохранился с купеческих времен. Но очевидцы тех трагических лет, дети войны, вспоминают, как тяжело было выживать из-за голода, холода и страха.

Анатолий Камышников, председатель Чаплыгинского Совета ветеранов войны и труда:

- Жизнь была очень-очень скромная. Я не хочу сказать, что мы с голоду умирали, но чем-то питались. Были карточки, выдавались на каждого члена семьи, в них там расписано было, сколько хлеба, сколько крупы. Давали бутылку водки. Наша мать ходила на рынок. Надо сказать, ей всего было 27 лет, я все время задаю вопрос, как она сумела сохранить семью и как-то выжить в это время. Она шла на рынок, продавала эту бутылку, на это покупала стакан пшена, еще что-то. А что давали по карточкам? Я вот запомнил хорошо: сушеный помидор, сушеный картофель.

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Анатолию Ивановичу исполнилось пять лет, когда началась война. Отца забрали на фронт, и мать осталась с тремя детьми. Он хорошо помнит, как зимой детям приходилось все время сидеть дома. На улицу они не могли выйти, потому что не было зимней одежды. Мама все время добывала еду, что-то продавала, меняла. А ребятишки в это время оставались дома. Толя был самый старший. И чтобы хоть как-то занять детей, они играли с клопами и тараканами. Ведь игрушек тоже не было.

Ранебургская земля (ныне Чаплыгинская) – родина 13 Героев Советского Союза, двое из которых стали полными кавалерами ордена Славы. Раненбуржцы воевали на различных фронтах Великой Отечественной войны, освобождали Украину, Белоруссию, Польшу. Память обо всех погибших и выживших хранят их потомки.

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Александр Шувалов, руководитель выставочного зала Боевой Славы в Чаплыгине:

- Из района Раненбургского было отправлено более 14 тыс человек на фронт. И, к сожалению, больше половины с фронта не вернулись.

Память о погибших и выживших на войне чаплыгинцы бережно хранят. Настоящим примером для потомков стал Владимир Иванович Черных, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чаплыгинского района. После войны он много работал в архивах и собирал данные о своих земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Благодаря Владимиру Ивановичу, память 681 погибшем солдате увековечена в селе Истобное. Капсула с именами погибших односельчан захоронена в мае 2017 года у памятника воинам Великой Отечественной войны. Это событие – завет всем будущим поколениям – никогда не забывать о подвиге советских людей, отдавших детство, юность, жизнь за свободу от фашизма.

Ссылка на видео:

https://youtu.be/nUIfQZ6DwnI