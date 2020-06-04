2020-06-04T11:52:34+03:00
Общество

Президентская академия в Липецке «ГАРАНТ»ирует отличную подготовку юристов

Поздравляем победителей XII ежегодной региональной юридической олимпиады!
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В мае 2020 г., не смотря на пандемию, состоялась XII ежегодная межвузовская юридическая Олимпиада, организованная компанией «Гарант». По итогам нескольких конкурсных этапов выявлен победитель – команда Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - 2636 баллов! Второе место занял Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, третье - Липецкий государственный педагогический университет, а четвертое - Липецкий государственный технический университет.

Как отмечает специалист по работе с органами государственной власти компании «Гарант», Браун Олеся Игоревна, команда Липецкого филиала РАНХиГС лидировала не только по голосованию за ролик о компании «Гарант», но и по тестированию уровня владения возможностями данной справочно-правовой системы. А это самое главное, по мнению эксперта.

Директор компании «Гарант» С.И. Кондратьева тепло поздравила команду-победителя и поблагодарила всех участников олимпиады. «Правовая культура студентов Липецкой области находится на высоком уровне, что помогает им ориентироваться в современных быстроменяющихся условиях жизни», - добавила она.

Капитан команды Алексей Ханыкин считает, что это общая победа, которая дает мотивацию еще лучше подготовиться к следующему году. Также он говорит: «До недавнего времени системой «Гарант» я не часто пользовался и только после обучения и подготовки к олимпиаде смог оценить по достоинству весь масштаб функций «Гаранта». Это отличный ресурс, помогающий быстро ориентироваться в нормативных актах федерального и регионального уровня. Ведь современному специалисту обязательно нужно мгновенно находить необходимую информацию. Также хочется выделить не только отзывчивых и открытых для контакта организаторов, но и в целом систему «Гарант» за то, что не только дает возможность студентам познакомиться с функционалом такого полезного для нас сайта, но и повысить наш профессиональный уровень в целом». Куратор команды Президентской академии старший преподаватель кафедры ТПиПП В.В. Свечникова оценила победу своих студентов как «заслуженную и полученную в упорной борьбе, ведь попятам «шёл» финансовый университет. Это было единение всех членов команды и их большое желание победить. Мне кажется, ребята воспринимали эту олимпиаду не просто как очередной конкурс, а как серьёзный вклад в будущую профессию. Они продемонстрировали не только отличные результаты, но и очень серьёзное отношение в процессе подготовки».

Автор фото Алексей Ханыкин реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

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