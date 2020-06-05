С понедельника в Липецке начнут снимать ограничения по коронавирусу

С понедельника, 8 июня, в Липецкой области начнут снимать ограничения по коронавирусу. Как сообщает администрация региона, в первую очередь начнут работать салоны красоты и предприятия, оказывающие бытовые услуги.

Отметим, что регион начал постепенно выходить из жестких ограничений по COVID-19 с мая. С 25 апреля липчанам разрешили выходить на индивидуальные пробежки, с 12 мая отменили обязательный режим самоизоляции и сняли контрольно-пропускные пункты между районами . На этой неделе сняли запрет на командные и групповые занятия спортом для профессиональных спортсменов.

Ряд других ограничений продлили до 20 июня. Сейчас остается обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и масочный режим. Также пока под запретом крупные торговые центры и непродовольственные рынки.

В настоящее время коэффициент распространения коронавируса в Липецке составляет 0.9. Как пояснили в администрации, следующий этап снятия ограничений станет возможным при коэффициенте с 0.8.