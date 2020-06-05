Технологии и содержание обучения: от модернизации к эффективности

Как быстро меняется мир вокруг нас! Современные ученые определяют окружающую нас действительность через такие понятия, как нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность… Что нам делать и как справиться с ежедневно нарастающим комом новых дел и неразрешимых проблем? Может ли человек, не пополняющий свой багаж знаний, быть сегодня успешным? Как и чему нужно сегодня обучать человека, чтобы он смог воплотить свою мечту? Вот почему вопросы модернизации технологий и содержания обучения постоянно находятся в центре внимания не только педагогов, но всех членов общества. «Чёткость, системность, профессионализм – ключевые условия успешности этого процесса», – подчеркнули участники межрегиональной видеоконференции «Модернизация технологий и содержание обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом: опыт – проблемы – перспективы», которая состоялась в Институте развития образования Липецкой области 28 мая

Новый мир диктует новый формат конференции – онлайн. Форум объединил свыше 160 педагогов, методистов, учёных России и Беларуси, которые представили на обсуждение коллег свои теоретические и практические исследования в области современной педагогики. Что необходимо для эффективного развития региональных программ образования? Как обеспечить качество образования в условиях дистанционного обучения? Участники online-конференции представили опыт решения этих и других вопросов, поделились методическими наработками.

Продолжается реализация федеральных проектов

«Институт развития образования» Липецкой области – федеральная площадка по модернизации технологий и содержания обучения. В регионе, несмотря на режим самоизоляции, продолжают реализовываться федеральные проекты: открываются центры поддержки одарённых детей, «Точки роста» в сельских школах, формируется образовательная среда. Интенсивность и успешность педагогической деятельности в целом подчеркнула Елена Черкасова, представитель управления образования и науки Липецкой области.

Модернизация в образовании сегодня – залог успеха в будущем

Педагоги региона интенсивно совершенствуют профессиональные компетенции. В связи с этим возрастает значимость повышения квалификации педагогических кадров. В современном цифровом мире особую значимость приобретает понятия «новая грамотность», «навыки XXI века». Ключевые компетенции, или навыки, XXI века – креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация (так называемые компетенции «4К») – признаются в мировой педагогической практике залогом успешности человека, и сформированы они должны быть уже в школьные годы, под руководством опытного педагога, наставника и лидера. Профессионализм учителя во многом определяется его включённостью в современность, устремлённостью в будущее. Чтобы вести за собой ученика – человека завтрашнего дня, важно педагогу самому не заблудиться во времени и пространстве.

Ключевая роль в этом движении к будущему принадлежит учителю начальных классов, что особенно подчеркнули на конференции. Примечательно, что взгляды российских и белорусских педагогов на новую образователную реальность созвучны; традиционно и сотрудничество наших стран, что также было отмечено на интернет-конференции.

– Тема обновления содержания обучения в рамках ФГОС пронизывает все инновации в области образования. Сегодня необходимо системное видение, переосмысление работы, – подчеркнула ректор ГАУДПО Липецкой области «ИРО», канд. техн. наук, доцент Инесса Шуйкова. – Очень важен и экспорт образования, педагогическая миграция в рамках повышения квалификации. Это необходимо для установления горизонтальных связей, тиражирования лучших практик.

Такого рода педагогическая коммуникация была представлена на онлайн-конференции. Результативным инструментом повышения эффективности региональных проектов является реализация системы оценки качества образования. Сергей Жданов, директор областного Центра мониторинга и оценки качества образования, акцентировал внимание на стратегически важном направлении – «переходе от методологии контроля качества образования к методологии управления его качеством».

Профессионализм в образовании – залог успеха

В онлайн-выступлении Юлии Алексеевой, вице-президента Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (г. Москва), была обозначена ключевая установка на успех:

– Слишком много бизнес-тренеров, коучей обучили нас, как надо жить, а результат – тот же. Надо не только обращать внимание на успехи победителей, но и прислушиваться к советам проигравших – это поможет избежать неправильных решений. Чем меньше мы будем находиться в психологической позиции «должен», а придерживаться позиции «могу-хочу», тем больше вероятность достижения успехов в любом направлении.

Повышению эффективности образовательной деятельности, совершенствованию технологии обучения способствуют современные школьные информационно-библиотечные центры, использование цифровой образовательной среды. Ситуация пандемии актуализировала дистанционное обучение – вызовы времени вновь требуют от системы образования быть флагманом в пространстве информации и технологий. Именно методическая служба, как опытный лоцман, определяет навигацию движения: оказывает надёжную поддержку педагогу, способствует его профессиональному росту.

От резолюции – к рекомендациям: от теории – к действию

Участники интернет-конференции активно делились в чате мнениями, рекомендациями. Педагоги, учёные, методисты – все были солидарны в главном: высокий уровень преподавания в школе является залогом успешной реализации задач, поставленных государством перед системой образования, и основой здорового общества.

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