НЛМК и Grand Line выходят на рынок с совместной линейкой премиальной продукции

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и компания Grand Line, российский производитель строительных конструкций, наладили серийный выпуск проката с полимерным покрытием премиум-класса Satin Matt и PurLite Matt. До конца года НЛМК поставит Grand Line для дальнейшей обработки более 2 000 тонн такого металла.

Продукты предназначены для изготовления профилированного листа, металлочерепицы, облицовочных конструкций фасадов зданий и пр. Металл полностью соответствует европейскому и российскому стандартам качества, обладает улучшенными потребительскими свойствами за счет декоративной текстуры поверхности и высоких эксплуатационных характеристик. В частности, линейка продуктов НЛМК и Grand Line имеет более высокий уровень защиты от коррозии и от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладает высокой эластичностью для сложной формовки. Срок службы изделий из такого материала - в 1,5-2 раза выше, чем из проката стандартного качества.

«НЛМК много лет развивает технологии производства проката с широким спектром полимерных покрытий премиального качества. Линейка продуктов, созданная НЛМК и Grand Line, – это пример успешного объединения брендов, которое позволит усилить позиции обеих компаний на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью», - сообщил вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Satin Matt – холоднокатаный горячеоцинкованный прокат, толщина основы - 0,5 мм, масса цинка - 180 г/м2, толщина полиэфирного покрытия - 35 мкм.

PurLite Matt - холоднокатаный горячеоцинкованный прокат, толщина основы - 0,5 мм, масса цинка - 180 г/м2, толщина полиуретанового покрытия - 35 мкм.

Продукты НЛМК и Grand Line имеют матовые оттенки цветов: «темно-коричневый», «шоколад», «черный», «мокрый асфальт» и «терракота». В зависимости от категории покрытия, условий климата и эксплуатации, гарантийный срок сохранности декоративных свойств составляет 12-18 лет, защиты от коррозии – от 28 до 30 лет.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.