В суде оспаривают режим цифровых пропусков во время самоизоляции по коронавирусу в Липецке

В этот вторник, 9 июня, в Липецком областном суде началось рассмотрение дела против администрации Липецкой области и губернатора региона Игоря Артамонова. В суд подал житель региона Денис Власов.

Истец намерен оспорить «коронавирусное» постановление администрации региона об ограничительных мерах в период эпидемии и угрозы ЧС. Согласно материалам суда, исковое заявление зарегистрировали 23 апреля – как раз, когда в регионе действовал всеобщий режим самоизоляции и цифровые пропуска для выхода из дома. Тогда же в регионе ввели новые штрафы за «неисполнение требований нормативных актов». Житель Липецка намерен доказать в суде, что те «коронавирусные» нормативно правовые акты противоречили федеральному законодательству.

Отметим, что только за апрель этого года в Липецкой области суды рассмотрели 1124 дела о нарушении ограничений по COVID-19 в Липецке. Еще более 300 дел поступило в мае. Большая часть касалась статьи 20.6.1 – невыполнение правил режима повышенной готовности. То есть нарушения режима самоизоляции.

По этой административной статье только за апрель в Липецкой области оштрафовали 656 человек, каждый заплатил от 1000 до 5000 рублей.