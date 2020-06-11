НЛМК помог приобрести гоночную яхту для липецкой спортсменки

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер компании – благотворительный фонд «Милосердие» подарили гоночную яхту международного класса «Лазер» липецкой спортсменке Екатерине Зюзиной.

Памятный сертификат призеру чемпионата России по парусному спорту вручила директор фонда «Милосердие» Евгения Донских. Сама яхта уже ждет Екатерину Зюзину на спортивной базе в Сочи, куда она отправится для плановых тренировок уже в ближайшие дни.

Екатерина Зюзина – член национальной олимпийской сборной по парусному спорту, чемпионка России 2015 года в классе «лазер-радиал», бронзовый призер прошлогоднего первенства. На чемпионате мира в Японии она завоевала для России право участвовать в лицензию Играх-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Персональной яхты у спортсменки до этого не было, поэтому Федерация парусного спорта обратилась за помощью в фонд «Милосердие».

«Наш фонд рассмотрел обращение Федерации парусного спорта и решил выделить средства на приобретение нашей землячке персональной яхты международного класса. Это должно помочь ей пройти новый квалификационный отбор и попасть в сборную России для участия в Олимпиаде в следующем году», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Новолипецкий комбинат и фонд «Милосердие» традиционно поддерживают развитие спорта в регионе. В прошлом году предприятие профинансировало проведение городских соревнований по 23-ти видам спорта. В них приняли участие больше тысячи юных спортсменов. Особое внимание компания уделяет развитию в Липецке стрелковых видов спорта. Благодаря НЛМК все юные спортсмены могут бесплатно заниматься пулевой и стендовой стрельбой в спортивной школе олимпийского резерва №13. Сегодня это свыше 300 юниоров, с которыми работают 15 тренеров.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: предоставлено пресс-службой НЛМК.