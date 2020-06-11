2020-06-11T11:43:43+03:00
Общество

НЛМК помог приобрести гоночную яхту для липецкой спортсменки

Яхта ждет Екатерину Зюзину на спортивной базе в Сочи
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер компании – благотворительный фонд «Милосердие» подарили гоночную яхту международного класса «Лазер» липецкой спортсменке Екатерине Зюзиной.

Памятный сертификат призеру чемпионата России по парусному спорту вручила директор фонда «Милосердие» Евгения Донских. Сама яхта уже ждет Екатерину Зюзину на спортивной базе в Сочи, куда она отправится для плановых тренировок уже в ближайшие дни.

Екатерина Зюзина – член национальной олимпийской сборной по парусному спорту, чемпионка России 2015 года в классе «лазер-радиал», бронзовый призер прошлогоднего первенства. На чемпионате мира в Японии она завоевала для России право участвовать в лицензию Играх-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Персональной яхты у спортсменки до этого не было, поэтому Федерация парусного спорта обратилась за помощью в фонд «Милосердие».

«Наш фонд рассмотрел обращение Федерации парусного спорта и решил выделить средства на приобретение нашей землячке персональной яхты международного класса. Это должно помочь ей пройти новый квалификационный отбор и попасть в сборную России для участия в Олимпиаде в следующем году», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Новолипецкий комбинат и фонд «Милосердие» традиционно поддерживают развитие спорта в регионе. В прошлом году предприятие профинансировало проведение городских соревнований по 23-ти видам спорта. В них приняли участие больше тысячи юных спортсменов. Особое внимание компания уделяет развитию в Липецке стрелковых видов спорта. Благодаря НЛМК все юные спортсмены могут бесплатно заниматься пулевой и стендовой стрельбой в спортивной школе олимпийского резерва №13. Сегодня это свыше 300 юниоров, с которыми работают 15 тренеров.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: предоставлено пресс-службой НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
После жалоб на киоски полиция Липецка нашла 10 литров сомнительной водки
В Липецке водитель «скорой помощи» сообщил об отсутствии «коронавирусных» выплат: СК и прокуратура проверяют
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 11 июня 2020: больше всего больных в Липецке
В Липецке на улице Водопьянова кладут асфальт: образовалась пробка
Под Липецком утонули 16-летний подросток и его 19-летний знакомый
В Липецке молодая девушка на улице ограбила 92-летнюю пенсионерку
В Липецке внедорожник врезался в светофор и перевернулся
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 июня 2020 года составило 2 817 человек
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года: скончался фельдшер скорой помощи
В Липецке и области автоинспекторы будут ловить пьяных водителей
Липчанке, обгоревшей на солнце, понадобилась помощь медиков
В четверг на ЛТЗ в Липецке отключат холодную воду, а жители Сокола останутся без света
Коронавирус в Липецке, новости на 10 июня 2020 года: тест на COVID-19 взяли у 84177 человек
Липчан просят не отдыхать на водоемах
Онлайн-кредитование на покупку техники Apple стало доступно клиентам Сбербанка
В Липецке и области клещи покусали более 800 детей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года составило 1160 человек
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 10 июня 2020: чаще всего заболевают жители Липецка
В Липецке хотят закрыть пивбары в жилых домах
Под Липецком пропал пенсионер в камуфляжном плаще и с резиновой лодкой
Липчан просят не ездить в Воронеж из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу
Автобус с пассажирами разнес «Фольксваген» на площади Мира в Липецке