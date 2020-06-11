НЛМК передал в больницы Липецка новую партию аппаратов ИВЛ

Сегодня Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в липецкие больницы очередные 12 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Востребованное при лечении больных с пневмонией дорогостоящее оборудование на этот раз поступило в инфекционную больницу и больницу скорой медицинской помощи. В мае в липецкие медучреждения НЛМК уже передал 20 мобильных и 3 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких.

С марта для профилактики распространения коронавирусной инфекции НЛМК безвозмездно передал для медицинских учреждений региона более 134 тысяч масок и респираторов, более 9800 противоэпидемических костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, мобильные рентгеновские аппараты, оборудование для ПЦР-лаборатории, концентраторы кислорода, амплификаторы, бронхоскопы, кислородные маски и медикаменты.

В апреле фонд «Милосердие» организовал бесплатную доставку горячих обедов в ланч-боксах медперсоналу Липецкой областной клинической инфекционной больницы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: архив «КП».