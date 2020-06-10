Слова липецкого губернатора о "штрафах" ветеранам на совещании по коронавирусу снова вызвали недопонимание в обществе

В соцсетях опубликовали очередную аудиозапись с совещания по коронавирусу в Липецкой области. На ней слышны голоса мэра Липецка Евгении Уваркиной и губернатора региона Игоря Артамонова. Главы обсуждают, что делать с пенсионерами, которые во время пандемии пользуются общественным транспортом.

- Ездят пенсионеры, порядка 25-30%, - озвучивает статистику голос похожий на Евгению Уваркину. - Вопрос, возможно отменить льготный проезд для пенсионеров в данный момент? С посылом - волонтеры есть, сидите дома, группы риска.

Голос похожий на Игоря Артамонова не соглашается с таким предложением и выдвигает свою идею.

- К ним надо подходит и говорить :"дедушка, какого хрена ты здесь делаешь?" - продолжается диалог. - Вы лучше договоритесь с городским отделом полиции, может они протокольчики начнут на ветеранов составлять.

Голос предлагает "попугать" их, чтобы пожилые липчане соблюдали режим самоизоляции. Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, это старая запись с совещания, на котором обсуждался масочный режим на транспорте. В том числе, его соблюдение лицами из группы риска - кому за 65. На этом же совещании власти решили бесплатно раздавать маски пенсионерам в автобусах.

- Люди, сливающие записи уже не знают к чему прицепиться, - добавили в пресс-службе. - Занятно, что от выкладывания простых аудиофайлов они перешли к монтажу видеороликов. С таким рвением можно любую фразу вывернуть наизнанку и найти в ней негатив. Видимо, слова о том, что коррупционерам не место в области заставили определённых круг лиц работать активнее. Кстатти, на текущую неделю только бесплатных продуктовых наборов было роздано порядка 40 тысяч штук. В том числе пенсионерам и ветеранам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Когда речь идет о спасении людей, я готов терпеть унижения": липецкий губернатор прокомментировал скандальную аудиозапись

Первый скандал вокруг аудиозаписей с совещаний по коронавирусу разразился в начале мая. Тогда липчан возмутили слова губернатора про "публику со слабым умом" и что их собирались травить, как клещей (подробности)