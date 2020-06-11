2020-06-11T10:39:06+03:00
Общество

Жители Липецка достигают финансовой независимости в 25 лет

На оценку возраста финансовой независимости больше всего влияют два фактора — возраст россиян и уровень их благосостояния
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Этот выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости) в 37 городах страны с населением более 500 тысяч человек.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30-40-летних это происходит в 24 года, 40-50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Если говорить об уровне благосостояния, самую «раннюю» оценку — 23 года — дают наиболее состоятельные россияне, которые считают, что их дохода достаточно, чтобы купить квартиру или новый дом. В группе россиян, доходы которых позволяют купить автомобиль, но не квартиру, этот возраст составляет 28 лет, а у тех, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, но не машину, — 26 лет.

Согласно опросу, раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). Жители Липецка, по их собственной оценке, достигают финансовой независимости к 25 годам. Это чуть раньше, чем в среднем по стране (26 лет).

Управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин:

«Под финансовой независимостью большинство респондентов, скорее всего, понимает тот возраст, когда они начинают сами зарабатывать на жизнь. Но полноценная независимость достигается несколькими этапами, например, необходимо научиться финансовой грамотности, планировать бюджет, формировать накопления и грамотно инвестировать их. С задачами формирования капитала и инвестирования помогут справиться продукты Сбербанка, например, накопительное страхование жизни, паевые инвестиционные фонды и другие. Все эти продукты можно приобрести в любом отделении банка в Липецке».

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. 62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Доля родителей из Липецка, помогающих своим взрослым детям, составляет 41%, в то время как помощь родителям оказывают 55% респондентов из этого города.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2019 год составил 153,4 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года — 481,8 млрд рублей, страховые резервы — 413,9 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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