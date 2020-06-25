Какой окончить вуз, чтобы быстро продвигаться по карьерной лестнице?

Интересное исследование провели Forbes и Авито Работа направив запросы в 127 крупнеи ших компании . Этим компаниям было задано три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». В опросе согласились поучаствовать 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Анализ полученных результатов показал, что РАНХиГС получил максимально возможный балл в том, что касается повышения зарплаты и карьерного роста у его выпускников за последний год. Мы попросили дать комментарий заместителя директора Липецкого филиала РАНХиГС Светлану Подкутову: «Мне видится очень правильным учёт востребованности и успешности выпускников на рынке труда в рейтингах вузов, потому как этот фактор отражает реальную картину их работы. Конкуренция в борьбе за рабочее место весьма высока среди выпускников всех вузов, в том числе и в Липецкой области. Однако нам удаётся держать высокий процент трудоустройства. По данным ПФР, у нашего филиала 80% выпускников трудоустраиваются. Это один из самых высоких показателейсреди образовательных организаций в Липецкой области.Эти цифры свидетельствует о том, что в Президентской академии выбрана верная образовательная политика, направленная на формирование и развитие именно тех компетенций, которые позволяют нашим выпускникам быстро адаптироваться в трудовых коллективах и показать себя как перспективных сотрудников, быстро приобретающих нужные профессиональные качества и опыт. И всё же 80% это не 100%, а значит, есть над чем работать. Мы это понимаем и стараемся «не почивать на лаврах». Открываем новые профили обучения, предлагаем новые форматы дипломных проектов и активно привлекаем работодателей к сотрудничеству».