2020-06-25T17:22:40+03:00
Общество

Какой окончить вуз, чтобы быстро продвигаться по карьерной лестнице?

У выпускников Президентской академии самый быстрый рост карьеры и зарплаты
Поделиться:
Фото: Светлана Карпухина.Фото: Светлана Карпухина.
Изменить размер текста:

Интересное исследование провели Forbes и Авито Работа направив запросы в 127 крупнеи ших компании . Этим компаниям было задано три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». В опросе согласились поучаствовать 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Анализ полученных результатов показал, что РАНХиГС получил максимально возможный балл в том, что касается повышения зарплаты и карьерного роста у его выпускников за последний год. Мы попросили дать комментарий заместителя директора Липецкого филиала РАНХиГС Светлану Подкутову: «Мне видится очень правильным учёт востребованности и успешности выпускников на рынке труда в рейтингах вузов, потому как этот фактор отражает реальную картину их работы. Конкуренция в борьбе за рабочее место весьма высока среди выпускников всех вузов, в том числе и в Липецкой области. Однако нам удаётся держать высокий процент трудоустройства. По данным ПФР, у нашего филиала 80% выпускников трудоустраиваются. Это один из самых высоких показателейсреди образовательных организаций в Липецкой области.Эти цифры свидетельствует о том, что в Президентской академии выбрана верная образовательная политика, направленная на формирование и развитие именно тех компетенций, которые позволяют нашим выпускникам быстро адаптироваться в трудовых коллективах и показать себя как перспективных сотрудников, быстро приобретающих нужные профессиональные качества и опыт. И всё же 80% это не 100%, а значит, есть над чем работать. Мы это понимаем и стараемся «не почивать на лаврах». Открываем новые профили обучения, предлагаем новые форматы дипломных проектов и активно привлекаем работодателей к сотрудничеству».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Голосование по поправкам к Конституции пройдет под видеоконтролем
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции раскрыл подробности видеонаблюдения в местах для голосования - оно будет вестись круглосуточно и непрерывно
Новости 24
Под Липецком женщина зарезала любовника и спрятала труп в подвале
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 июня 2020 года: за сутки COVID-19 переболели 41 человек
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
В Липецке в Быхановом саду разрешили конные прогулки
В Липецкой области хотят сократить «тихий час» ночью и запретить шуметь днем
Липецкий губернатор о поправках в Конституцию: "Все равно без нас решат - это все от лукавого. Надо прийти и сделать выбор"
В Липецке от коронавируса умерла лаборант районной больницы
В Липецке проверили 5 домов, где живут переселенцы
В Липецке у 19-летнего парня угнали "БМВ"
Поправки в Конституцию: в Липецкой области заработали 879 избирательных участков
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 июня 2020 года: заболели 47 человек
В Липецке во время акции "Лучи Победы" выстрелил танк
Под Липецком водитель "Лексуса" насмерть сбил мужчину
Под Липецком больше недели ищут 77-летнюю бабушку
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 24 июня 2020 года: еще 49 больных
В Липецке за кражу алкоголя и хранение боеприпасов будут судить рецидивиста
Новый подрядчик школы на Манеже в Липецке не закончил работы в срок
МЧС предупреждает: в Липецке сильный дождь и гроза
Под Липецком больного коронавирусом положили в больницу через суд
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 перевалило за 2000
Утром в Липецке загорелся автосервис
Власти Липецка подали в суд на организацию, которая не достраивает поликлинику на Неделина
В Липецке на заводе ЛТЗ загорелась подстанция: есть пострадавшие
В Липецке собака нашла в машине наркотики
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июня 2020 года: 49 новых больных