Помощь от НЛМК получили около 17 тысяч ветеранов и многодетных липецких семей

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» с начала пандемии безвозмездно передали около 17 тысяч продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным липецким семьям, а также ветеранам.

В июне в рамках совместной с администрацией Липецка акции помощь от компании получили более 8,5 тысяч многодетных липецких семей, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, семей с детьми с ограниченными возможностями, одинокие малообеспеченные родители. В рамках другой благотворительной акции «Мы рядом» с апреля по июнь около 9 тысяч ветеранов Новолипецкого комбината смогли получить наборы с продуктами и предметами первой необходимости. Формирование наборов организовал партнер НЛМК в сфере корпоративного питания – компания «Ротекс». Их доставили домой бывшим работникам волонтеры комбината.

Кроме этого компания предоставила единовременную денежную помощь более 370 многодетным семьям своих сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет и с заработной платой ниже средней по комбинату. Денежную помощь также получили 109 семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители.

«В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Пенсионеры, многодетные семьи, одинокие родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, больше остальных всегда нуждаются в дополнительной поддержке. Именно на них были сконцентрированы наши усилия по социальной помощи. В этой работе нам постоянно помогают волонтеры комбината», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината ветераны предприятия регулярно получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку бывших работников направляется около 40 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ