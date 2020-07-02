Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Липецке прошло без жалоб и нарушений

В этот четверг, 2 июля, в избирательной комиссии Липецкой области подписали итоговый протокол голосования по поправкам к Конституции РФ. Напомним, что большинство липчан одобрили поправки. За новую Конституцию проголосовали 78,56% жителей региона - 479 760 человек. Против поправок выступили 20,39% - 124 509 липчан. Явка на участки составила 66,31% от общего числа избирателей.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, голосование в Липецкой области впервые прошло без единой жалобы. Нарушений также не зафиксировали. С новой Конституцией липчан уже поздравил губернатор региона Игорь Артамонов.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Все это время в области работали 894 избирательных участка. За ходом голосования следили более 6 тыс. общественных наблюдателей. На участках строго соблюдали санитарные нормы. Помещения дезинфицировали. Пришедшим выдавали пакет с маской, перчатками и ручкой. Руки липчан обрабатывали антисептиком. На пол нанесли метку, чтобы голосующие держали социальную дистанцию.