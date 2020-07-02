2020-07-02T14:27:16+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Липецке прошло без жалоб и нарушений

В региональном избиркоме утвердили и подписали итоговый протокол
Юлия КЛЮЕВА
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Голосование по поправкам к Конституции в Липецке прошло без нарушенийГолосование по поправкам к Конституции в Липецке прошло без нарушенийФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 2 июля, в избирательной комиссии Липецкой области подписали итоговый протокол голосования по поправкам к Конституции РФ. Напомним, что большинство липчан одобрили поправки. За новую Конституцию проголосовали 78,56% жителей региона - 479 760 человек. Против поправок выступили 20,39% - 124 509 липчан. Явка на участки составила 66,31% от общего числа избирателей.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, голосование в Липецкой области впервые прошло без единой жалобы. Нарушений также не зафиксировали. С новой Конституцией липчан уже поздравил губернатор региона Игорь Артамонов.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Все это время в области работали 894 избирательных участка. За ходом голосования следили более 6 тыс. общественных наблюдателей. На участках строго соблюдали санитарные нормы. Помещения дезинфицировали. Пришедшим выдавали пакет с маской, перчатками и ручкой. Руки липчан обрабатывали антисептиком. На пол нанесли метку, чтобы голосующие держали социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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