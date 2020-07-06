Банк ЗЕНИТ дарит клиентам повышенную ставку по вкладу в честь 25-летия

Срок вклада составляет 181 день, минимальная сумма - 30 тыс. рублей. Открыть его можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн.

«Банк ЗЕНИТ работает на российском рынке уже 25 лет. Мы благодарны каждому клиенту за их выбор и доверие и решили преподнести им подарок. Повышенная ставка по вкладу действует до 31 июля 2020 года включительно», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Предусмотрена пролонгация договора на условиях вклада «Высокий доход». При досрочном снятии денежных средств или их части проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей по вкладу «До востребования».

Дополнительное преимущество для клиента – возможность получить Карту привилегий без взимания комиссии за ее оформление и предоставление в течение срока вклада. Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая. При условии размещения от 500 тыс. рублей - Masterсard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей, вкладчику становится доступна Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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