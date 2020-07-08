Семьи липецких энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

На открытое голосование были представлены сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

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Приятно отметить, что семьи сотрудников «Россети Центр Липецкэнерго» стали победителями сразу в нескольких конкурсах.

Тысяча участников со всей России

Во время торжественной церемонии награждения победителей в режиме видеосвязи поздравил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

Конкурс продолжится!

В Липецкэнерго награды победителям творческих онлайн-конкурсов вручил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Михаил Боев.

- Поздравляю и желаю новых успехов, свершений и побед! А также хочу обратиться ко всем, кто принял участие в конкурсах, но не вышел в финал. Я уверен, что здесь не может быть проигравших, потому что самое главное, что вы умеете аккумулировать позитив, несмотря на внешние обстоятельства, и заряжать им окружающих, - подчеркнул Михаил Боев.

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Участники, представлявшие Липецкэнерго, отличились в двух конкурсах. В видеоконкурсе стихов и песен к 75-летию Победы «Мы этой Победой гордимся!» победу завоевала 8-летняя Диана Болгова из Тербунского района. Стихи в ее исполнении вызвали наибольший отклик в сердцах зрителей. В конкурсе рисунков третье место заняла 8-летняя Анна Молчанова из Лебедянского района. В этом же состязании, но в другой возрастной категории, бронзовым победителем стала 12-летняя Александра Гулидова из Усманского района.

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Отметим, что всего около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за день на сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.