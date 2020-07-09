«Такой чистой и умной шестая домна никогда не была»

- Ощущение, что и дышится легче, в прямом смысле. Экология за последние годы в доменном цехе заметно улучшилась, - с улыбкой замечает ветеран-доменщик НЛМК Николай Петруша.

И ему, пришедшему на комбинат 42 года назад, есть с чем сравнивать. Тогда, в 1978 году, вступила в строй шестая доменная печь, которая была построена ударными темпами за 22 месяца. Но годы идут, и современные по тем меркам технологии и оборудование требуют непрерывного обновления согласно запросам времени.

В минувшем году на Новолипецком металлургическом комбинате реализовано несколько крупных проектов. Один из ключевых - реконструкция доменной печи №6 - второй по производительности доменной печи НЛМК. В результате не только возросла на 8% ее мощность (до 3,4 млн тонн чугуна в год), но и самое главное - заметно улучшились экологические показатели производства.

Выпускающую более четверти всего чугуна домну теперь оснастили современной системой управления с программой искусственного интеллекта. То есть самостоятельно выбираются оптимальные режимы работы агрегата, что существенно повышает продуктивность и стабильность доменного процесса.

Перед пуском доменной печи №6. 1978 год.

Эффективная газоочистка

В конструкции печи применены новые ресурсосберегающие и природоохранные решения. Что же было сделано и какова теперь эффективность очистки отходящих газов? На шестой доменной установили новые системы очистки воздуха, которые соответствуют лучшим мировым технологиям и улавливают до 99,9% пыли.

Недавно после капремонта на оборудовании – конвертере №2 и ДП-6 завершили гарантийные испытания новых систем воздухоочистки. Соответствие проектных показателей фактическим подтверждено замерами эффективности их работы. Общий объем снижения эмиссии контролируемых веществ по итогам реализации двух проектов составил 6,7 тыс. тонн. В том числе по оксиду углерода - снижение на 43%, по пыли – на 55%, по сероводороду – на 51%, по диоксиду серы – на 10%.

Внедрение в конвертерном и доменном цехах оборудования очистки газов, как прокомментировал директор по экологии Группы НЛМК Никита Воробьев, позволит практически полностью исключить эмиссии пыли на данных участках.

В 2020 году будут реализованы еще два крупных проекта с существенным экологическим эффектом – реконструкция доменной печи №4 и конвертера №3.

Доменная печь №6 вступила в строй в 1978 году.

От логарифмической линейки до «цифры»

Непрерывная модернизация, улучшение экологических показателей - основная цель развития НЛМК. Существенное повышение эффективности напрямую зависит от цифровизации производственных процессов.

Как изменились условия труда на обновленном производстве? Что привнесла модернизация и как современные технологии влияют на подходы к работе? Об этом делятся ветераны НЛМК, за плечами которых десятилетия трудового стажа на площадке ДП-6.

Сергей Сокольских, начальник участка загрузки шихты и придоменной грануляции шлака, работает на комплексе шестой домны с 1983 года, и все преобразования у него, что называется, «на виду».

- В начале 80-х парогазовая смесь выделялась в атмосферу без системы доочистки. Потом на печи постепенно внедрялось разное оборудование, но только сейчас, после крупной модернизации введена в строй высокоэффективная система очистки газа, однозначно улучшающая экологические показатели, - отмечает Сергей Борисович. – Изменения за десятилетия огромные, и хотя трудиться легче не стало, ведь требования постоянно растут, но работа увлекает. Современные технологии требуют новых подходов и решений, постоянного роста профессиональной подготовки. Заметно повысилась культура производства и ответственность в работе.

Александр Игнаткин пришел на НЛМК сразу после армии в далеком 1978 году, и с тех пор все это время проработал на площадке ДП-6 электромонтером.

- Очень многое поменялось – полностью изменился литейный двор, и техника совсем другая. Сейчас все автоматизировано, надежная электроника, - замечает ветеран. – Но и уровень ответственности постоянно повышается. Советую молодым постоянно учиться, расти, осваивать новое оборудование, только тогда будешь успешно работать.

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У мастера участка загрузки шихты Николая Петруши за плечами свыше 40 лет опыта работы в доменном цехе. Он и сегодня в строю. Вся его трудовая биография связана с шестой доменной – от ее возведения до модернизации.

- В строительстве домны №6 участвовало более сотни молодежных бригад. Соревновались, старались вовсю, работали с задором на этой грандиозной стройке, - вспоминает те времена Николай Александрович. – За эти годы изменения огромные, на смену пришли цифровые технологии. Если раньше газовщики не расставались с логарифмической линейкой, то сейчас используются компьютерные программы. Но сама по себе техника работать не будет, надо постоянно совершенствоваться самому. А еще при любых временах надо быть в работе честным и ответственным. Ведь труд металлурга – коллективный, общий результат зависит от четкой работы каждого.

Лидерство в области устойчивого развития - одна из ключевых стратегических целей компании. А постоянное внимание к вопросам экологии – это еще и долгосрочное конкурентное преимущество.

В прошлом году было подписано четырехстороннее соглашение Минприроды РФ, Росприроднадзора, администрации Липецкой области и НЛМК, предусматривающее выполнение комплекса проектов модернизации и нового строительства. В него были включены и соответствующие целевые эффекты по снижению эмиссии контролируемых веществ. На сегодняшний день НЛМК уже завершил четыре из девяти проектов соглашения и достиг установленные на них экологические показатели.

Инвестиции Группы НЛМК в природоохранную сферу до 2023 года превысят 20 миллиардов рублей.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба НЛМК.