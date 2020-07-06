Во время грозы в Липецке дерево упало на балкон дома

Минувшим вечером, 5 июля и ночью 6 июля в Липецке бушевала гроза. Раскаты грома, яркие молнии, ливень и сильный ветер - липчане стали свидетелями буйства природы. Не обошлось без последствий. Более 30 тыс. человек остались без света. А жители подгорного еще и без горячей воды - в котельную ударила молния.

В Липецке сильный ветер во время грозы ломал деревьяФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС Липецка, во многих районах города повалило деревья. Около 15 сообщений спасателям было об этих происшествиях. На улице Пролетарская и Гагарина деревья упали на автомобили. На улице кузнечная - на балкон жилого дома. Ветви разбили стекла и повредили кондиционер. А у гостиницы "Липецк" дерево упало на парковку. Еще 4 дерева упали на провода. Мощные стволы перегораживали проезды, пешеходные дорожки во дворах.

Всю информацию передавали дежурным единой диспетчерской службы, коммунальщикам, управлению главного смотрителя, энергетическим и управляющим компаниям. На опиловку выезжали спасатели. К 15.00 этого понедельника большая часть заявок выполнена.