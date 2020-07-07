2020-07-06T18:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 7 июля 2020: на чаплыгинской швейной фабрике заболели 33 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 7 июля
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке провели заседание оперштаба по коронавирусуВ Липецке провели заседание оперштаба по коронавирусуФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По состоянию на 7 июля в Липецкой области выявлено 3 992 случая заражения коронавирусом. Продолжают лечегте юлдее 1400 человек. Выздоровели 2 573 липчанина. Спасти не удалось 18 жителей региона.

Накануне, 6 июля, состоялось заседание оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, количество поступающих в больницы уменьшается. Власти планируют закрыть обсерватор в Данкове, госпитали в городской больнице №4 и в санатории "Липецк". Для больных коронавирусом продолжит работать инфекционная больница и БСМП.

По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, уменьшается и количество больничных очагов. Но продолжает увеличиваться число зараженных на предприятиях. Так, на чаплыгинской швейной фабрике COVID-19 подтвердился у 33 человек. У 108 подозревают вирус - они контактировали с заболевшими. Все потому, что на предприятии не соблюдали дистанцию и график питания в столовой. Все сотрудники обедали в одно время.

Как сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов, в регионе готовятся к 3 этапу снятия ограничений. Специалисты уже готовят соответствующее обращение к главному санитарному врачу России. Если все сложится удачно, то оставшиеся предприятия заработают раньше. Если нет, то только к концу июля.

Очаги заражения коронавирусом в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Очаги заражения коронавирусом в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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